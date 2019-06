Angola: Le congrès du MPLA devrait renforcer la cohésion du parti

Luanda — Le 7ème congrès extraordinaire du MPLA, qui se tiendra samedi, a pour but de renforcer l'unité et la cohésion du parti et de réaffirmer le leadership de son président, João Lourenço, a déclaré la vice-présidente, Luísa Damião.

Dans une interview au quotidien Jornal de Angola publiée dans son édition de vendredi, Luísa Damião a parlé de l'importance du conclave, qui vise également à définir des stratégies pour relever des défis tels que les élections locales et l'élargissement du Comité central.

Cet organe directeur du MPLA passera de 366 à 497 membres. Soixante et un pour cent des 134 nouveaux membres sont jeunes, ce qui vise à assurer la transition générationnelle.

Elle a ajouté que 42,53% des nouveaux membres sont des femmes dans le cadre des efforts visant à atteindre la parité des sexes, en tenant compte de valeurs telles que la méritocratie, ainsi que les engagements régionaux et internationaux assumés par le pays.

La dirigeante a nié l'idée que beaucoup de ces jeunes étaient des "parachutistes" et qu'ils étaient désignés à rejoindre la direction du parti pour "assumer des grandes fonctions publiques", précisant que 134 avaient été sélectionnés par les comités provinciaux et 10 par la JMPLA, un nombre égal pour l'organisation de la femme angolaise (OMA) et d'autres par la direction centrale du parti.

Elle a encore fait savoir que les ajustements spécifiques aux statuts porteraient sur certains articles tels que ceux relatifs à la composition des organes collégiaux et intermédiaires, à la détermination du nombre de membres et au mandat des organes.