Angola: Angotic 2019 débute mardi axée sur la technologie agricole

Luanda — La 10ème édition du Forum et Salon mondial des technologies de l'information et de la communication (Angotic 2019), organisée par le ministère des Télécommunications et des Technologies de l'information, débutera mardi prochain et se penchera spécialement sur les technologies agricoles.

L'Angotic qui se déroulera Centre d e Conventions de Talatona, sous le slogan "Faisons le futur", est une plate-forme qui propose de présenter des outils technologiques visant à résoudre les problèmes liés à l'industrie, à la banque et aux assurances, à la santé, à l'éducation, à l'agriculture, à la pêche, et d'autres domaines de l'économie et de la société.

Cet événement d'une durée trois jours abordera des divers sujets tels que l'économie électronique, la quatrième révolution industrielle, la cyber-sécurité, les agences de réglementation et l'industrie à l'ère numérique.

Les plus de 800 conférenciers et exposants aborderont également des sujets tels que l'utilisation d'infrastructures passives dans la mise en œuvre de réseaux des télécommunications, l'industrie spatiale et le monde des affaires, le renforcement des capacités concurrentielles dans le contexte de l'industrie 4.0 et le rôle des télécommunications dans le contexte de la 4ème révolution industrielle.