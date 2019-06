Ile Maurice: Agression - Un champion de kitesurf Russe traumatisé après un cambriolage

Il ne s'attendait pas à vivre un tel cauchemar dans notre île «paradisiaque». Un Russe a été agressé par cinq malfrats qui lui ont volé plus de Rs 150 000.

Les agressions sur les étrangers sont devenues monnaie courante à Maurice. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un touriste ne soit attaqué, ou dépouillé. Cette fois, c'est un champion de kitesurf russe qui a été victime d'un gang de cinq malfrats. Il a été attaqué dans la rue avant d'être ligoté chez lui dans la soirée du 30 mai. La victime a été forcée de remettre le code de son coffre-fort permettant aux truands d'emporter environ Rs 150 000.

Le Russe, âgé de 41 ans, se dirigeait vers son 4x4, qui était garé dans la rue devant sa maison, lorsqu'il a été surpris par cinq individus cagoulés. Armés de sabres et de couteaux, l'un des malfrats lui a fait les poches pour lui voler son porte-monnaie qui contenait des devises étrangères, une somme de Rs 9 000 et un téléphone cellulaire et des effets personnels. «Ils m'ont mis le sabre près de la gorge et m'ont dit de donner tout ce que j'avais sur moi», raconte le quadragénaire, encore traumatisé de cette agression.

Son calvaire était cependant loin d'être terminé. Les voleurs lui auraient ensuite scotché la bouche et les mains, puis l'ont conduit dans la maison. Le champion de kitesurf a été forcé de remettre le code de son coffre-fort et les individus ont emporté environ Rs 150 000, dont une partie en devises étrangères. Son épouse et ses deux enfants en bas âge dormaient. «Je leur ai dit de ne pas faire de bruit afin de ne réveiller personne. Après leur forfait, ils semblaient contents et m'ont relâché», raconte le Russe qui a alors alerté la police de Rivière-Noire. Les suspects sont toujours recherchés.

Le ressortissant russe vit à Maurice depuis six ans en compagnie de sa famille et détient un occupational permit. L'homme d'affaires et champion de kitesurf gère un business d'activités nautiques. Souhaite-t-il toujours habiter à Maurice après cette agression ?

«Nous vivons un peu dans la peur après ce qui s'est passé. Je réfléchis mais je ne vais pas quitter Maurice, c'est un bon pays. J'aime bien Maurice mais maintenant je fais juste un peu plus attention après cette sale aventure. Je songe à quitter le quartier et trouver un endroit où ma famille et moi serons plus en sécurité.»

Le quadragénaire figure dans le Russian Guinness Book of Records. Il a été parmi les premiers Russes, en compagnie d'un coéquipier, à avoir traversé le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska. Avant de s'installer à Maurice, le champion connaissait déjà l'île pour y avoir participé à plusieurs compétitions. «Les conditions ici sont idéales pour pratiquer ce sport et d'autres activités nautiques. C'est pour cela que j'ai décidé de venir ici.»

Il a aussi remporté deux fois consécutives le Mauritius Billfish Tournament, tournoi international qui rassemble les passionnés et professionnels de la pêche au gros à Maurice. Selon les informations recueillies, ils sont quelque 300 Russes à vivre à Maurice.