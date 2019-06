Cote d'Ivoire: Plus de 600 000 élèves obtiennent une identité légale

La Première Dame de Côte d'Ivoire remet officiellement les extraits de naissance dans le cadre d'une opération spéciale dans les écoles primaires.

ANYAMA, le 14 juin 2019 - La Première Dame de Côte d'Ivoire a présidé à Anyama, une cérémonie officielle de remise symbolique des extraits d'acte de naissance de plus de 600,000 élèves du primaire dans le cadre d'une opération spéciale.

« Selon le Ministère de l'Éducation Nationale, plus de 1,6 millions d'élèves, soit près de 40% de l'effectif total des élèves du primaire, n'étaient pas enregistrés à l'état civil en 2017. Cet état de fait a pour conséquence d'exposer nos enfants à la déscolarisation, ce qui compromet gravement leur avenir. Il est donc urgent de trouver des solutions immédiates et efficaces afin de remédier à cette situation. Et c'est chose faite aujourd'hui grâce à cette initiative prise par le Gouvernement de notre pays qui a initié cette opération, pour donner une identité légale à plus de 600,000 enfants », a déclaré Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire.

Organisée conjointement par l'UNICEF, le Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'opération spéciale s'est déroulée dans 14,000 écoles publiques sur toute l'étendue du territoire national, avec l'appui financier d'UNICEF France, UNICEF Suisse ainsi que du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la Paix.

« C'est un pas dans la bonne direction mais tant qu'il y aura des enfants qui n'auront pas d'identité légale, nous n'aurons pas fait assez. Un enfant qui n'a pas d'extrait de naissance n'a pas de nationalité, il ne pourra pas aller au collège et il est plus à risque d'être victime de violence et d'exploitation. » a déclaré le Représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Dr. Aboubacar Kampo.

En Côte d'Ivoire, on estime que près de 2 millions d'enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Selon le rapport MICS 2016 sur la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire, 28% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil. Comparée à 2006 (45% - MICS 2006), la situation de l'enregistrement des naissances s'est améliorée. La situation de l'enregistrement des naissances varie également selon la situation sociale des parents et selon les régions de Côte d'Ivoire. Seulement 48% des enfants nés dans les familles les plus pauvres sont enregistrés à la naissance contre 95% des enfants vivant dans le quintile le plus riche. De plus, en ville, 89% des enfants sont déclarés alors qu'ils ne sont que 60% en milieu rural.

Pour chaque enfant, une identité. Pour chaque enfant, un avenir.