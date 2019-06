Algérie: 120 kg de kif traité saisis à Ain Defla, Bechar, Tlemcen, et Oran

Alger — Cent-vingt (120) kilogrammes de kif traité ont été saisis vendredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières à Ain Defla, Bechar, Tlemcen, et Oran, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont saisi, le 14 juin 2019, à Ain Defla (1ère Région militaire), Bechar (3e RM), Tlemcen, et Oran (2e RM), 120 kilogrammes de kif traité", précise le communiqué.

D'autre part, un détachement de l'ANP "a intercepté à Tamanrasset (6e RM), quatre (4) orpailleurs et saisi deux (2) groupes électrogènes et trois (3) marteaux piqueurs, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Khenchela (5e RM), une (1) personne et saisi un (1) fusil de chasse et une quantité de munitions", note la même source.

Par ailleurs, "dix (10) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Salah (6e RM) et Tébessa (5e RM)", ajoute le communiqué.