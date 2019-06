Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le comité de direction adopte son budget exercice 2020

La structure a tenu sa session ordinaire le 14 juin, à Brazzaville, sous la direction de son président, Louis Bakabadio, conseiller à l'éducation, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle du chef de l'Etat. Au cours des travaux, un projet de budget de 70,9 milliards français CFA au titre de l'année 2020 a été validé, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2019.

La session a adopté, outre le budget 2020, le plan d'actions 2019 lié à la mise en œuvre du plan stratégique de développement à partir duquel l'Université Marien-Ngouabi est obligée de remplir au mieux ses trois missions cardinales que sont la formation, la recherche et le service à la société.

Des questions administratives et financières telles que le rapport d'activités exercice 2018, le compte administratif et de gestion de la même année ont toutes été également adoptées. Deux délibérations ont été prises à cette occasion, à savoir la délibération n°001/2019 relative à la création du titre de Docteur Honoris Causa à l'Université Marien- Ngouabi et la délibération n°003/2019 relative à l'exclusion des assistants ayant plus de six ans dans le grade. En effet, cette université, dans l'article 9 de son réglement intérieur, dispose qu'au terme de six années après son engagement, nul ne peut rester assistant sauf décision contraire du conseil technique. Le comité de direction a donné mandat au recteur pour l'application de cette délibération.