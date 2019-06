Afrique: Jeux africains de plage - 5 médailles pour l'Algérie dont 2 en or

Sal (Cap-Vert) — Les sélections d'aviron et de karaté-do ont offert à l'Algérie ses cinq premières médailles (2 or et 3 argent) aux Jeux africains de plage qui se déroulent du 14 au 23 juin sur l'île capverdienne de Sal.

Les rameurs Oussama Habiche et Amina Rouba ont battu samedi en finale du double mixte le duo nigérian Micheal Moses - Esther Toko avec un chrono de 2:46.45 contre 2:56.06.

Habiche s'était distingué plus tôt en remportant l'or du simple messieurs avec un temps de 2:47.0, dominant en finale le Tunisien Mohamed Mansouri (2:57.16).

Rouba n'a pas eu la même réussite en individuel puisqu'elle a été battue en finale par la Tunisienne Sarra Zemmali qui a réalisé un temps de 3:12.55 contre 3:32.55 pour l'Algérienne.

Les deux autres breloques en argent ont été décrochées vendredi, en ouverture de ces Jeux, par le karatéka Mouad Ouites, battu en finale du kata individuel par le Marocain Mohammed El-Hanni et la sélection algérienne féminine de kata, 2e au classement du par équipes derrière le Maroc mais devant le Botswana.

D'autres représentants algériens ont fait leur entrée en lice dans cette première édition des Jeux africains de plage, notamment, en handball et en tennis, mais ils ont été moins chanceux que leurs compatriotes suscités.

En effet, en beach-tennis, les deux sélections algériennes du double mixte se sont inclinées contre des tandems capverdiens. Mohamed Amine Aïssa Khalifa et Hanine Boudjadi ont perdu (6-1, 6-4) contre Gildo de Jesus et Sylvia Nascimiento, tandis qu'Adel Khalil Redjaâ et Amina Ahlem Felloussa ont été dominés par Anderson Neves et Jocelyne Fernandes (6-2, 6-7, 6-4).

En beach-handball, les Algériens, battus vendredi par les Togolais 21-16, se sont ressaisis en dominant les Seychelles 35-11. Idem pour les dames qui comptent une victoire (contre la Sierra Leone 35-14) et une défaite (devant la Tunisie 26-13).

Au total, 74 athlètes, répartis sur 11 disciplines, représentent l'Algérie dans cette compétition qui enregistre la participation d'un total de 1800 sportifs issus de 54 pays.