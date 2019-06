Algérie: Bechar - Des spécialistes en radiothérapie renforcent le CAC

Bechar — Le Centre régional anticancéreux de Bechar (CAC) vient d'être renforcé par un nouveau staff de spécialistes en radiothérapie, a-t-on appris samedi du responsable de cette structure hospitalière.

"Une équipe de cinq (5) radiothérapeutes viennent d'être affectés à notre centre par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) dans le but de renforcer nos capacités de prise en charge des malades de la wilaya de Bechar et des autres régions dans le Sud-ouest du pays", a précisé a l'APS Abdellah Mertoumi.

"L'affectation de ces spécialistes va désormais renforcer l'offre en consultations régulières en cette spécialité médicale, assurer auparavant par une seule spécialiste, le suivi du protocole médical, du traitement et de prescription des médicaments selon les besoins de chaque pathologies cancéreuses", a-t-il expliqué.

"La Direction du CAC, centre sanitairede 140 lits, qui a nécessité plus de 7 milliards DA (réalisation et équipement) et ouverte aux malades au mois d'avril dernier, vient de lancer une vaste opération de recensement des malades atteints d'une pathologie cancéreuse à travers la région et ce avec la contribution des associations locales des malades dans la perspective d'une meilleure prise en charge des protocoles médicaux spécialisés de soins et suivi des malades", a fait savoir ce responsable.

Réalisé au titre du plan national anti-cancer, ce Centre régional qui s'étend sur une surface de sept (7) hectares, localisé au nord de Bechar, dispose de plusieurs services médicaux spécialisés dans le dépistage des cancers, la prise en charge et l'accueil des malades.

"Il s'agit des services d'oncologie médical, d'hématologie, de médecine nucléaire, de chirurgie, d'anesthésie et réanimation, d'imagerie médicale, de consultations, en plus d'un laboratoire centrale et d'une morgue, tous dotés d'un équipement médical ultramoderne", a indiqué le même responsable.

M. Mertoumi a mis en évidence, à cette occasion, les différents soutiens apportés par la wilaya et la Direction locale du secteur de la santé, de la population et de la reforme hospitalière pour le bon fonctionnement de cette structure.