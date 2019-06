Cote d'Ivoire: Habitat - La première édition du Salon ivoirien de l'immobilier à Londres prévue en novembre

Le Forum ivoiro-britannique sur les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire a lancé la 1ère édition du Salon ivoirien du logement (Silog 2019).

Il va se tenir les 28, 29 et 30 novembre 2019 à Londres (Royaume uni). C'est autour du thème: « Relever les défis du logement pour la diaspora en Afrique », a indiqué le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpcaci), M. Siriki Sangaré. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 14 juin, à l'hôtel Palm club de Cocody.

A cette occasion, Sangaré Siriki a justifié le contexte. « La Côte d'Ivoire connaît depuis la fin du système de location-vente avec les sociétés Sicogi et la Sogefiha un déficit criard d'environ 600 000 logements et un besoin de plus de 50 000 logements par an selon une étude de la Banque mondiale », a indiqué M. Siriki. Et de préciser que ce besoin est plus ressenti surtout en zone urbaine et ce, malgré les efforts du gouvernement ivoirien qui en a fait une priorité au point de lancer le Programme présidentiel de logement (Ppl) en faveur des couches sociales les plus défavorisées puis d'offrir des facilités aux promoteurs immobiliers afin de les inciter à la construction de logements sociaux et économiques dont l'objectif est de permettre à chaque citoyen d'avoir un toit.

A l'en croire, malgré tous ces efforts, force est de constater que ce qu'il est convenu d'appeler la crise du logement perdure, voire s'accentue.

Selon lui, l'objectif du salon est de toucher le plus grand nombre personnes de la diaspora ivoirienne et autres communautés étrangères sur place à Londres au Royaume uni.

A cet effet, il y aura des échanges afin de proposer des solutions adéquates face aux problèmes qui minent le secteur de l'immobilier, notamment le foncier et les logements sociaux, économiques en Côte d'Ivoire.

Des rencontres B to B, des débats de haut niveau, des expositions, des conférences et partages d'expériences avec des professionnels, décideurs politiques et financiers meubleront le salon.

Il a terminé en lançant un appel à toutes les parties prenantes à se mobiliser autour de l'événement.