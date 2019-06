Congo-Brazzaville: Festival Riapl - De talentueux conteurs se donnent rendez-vous à Brazzaville

La quatorzième édition du Festival international rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage (Riapl) se tiendra, le 27 juin, à l'Institut français du Congo de Brazzaville, sur le thème « Conte, facteur de développement socioculturel ».

L'événénement se déroulera sous la direction artistique de Jules Ferry Moussoky, médaillé d'or du conte des huitièmes Jeux de la Francophonie. Il est ouvert à toutes les formes de la parole et du langage, à savoir contes, slam, marionnettes, danse, musique, percussions, etc. Cette quatorzième édition a pour objectif de permettre aux artistes d'être plus proches de la population et à cette dernière de se donner rendez-vous avec sa culture et celle des autres.

Plusieurs artistes de différents pays y participeront, notamment Armel, Pepo et Najoua Darwiche de France ; Doudou Nzio de la République démocratique du Congo ; Nestor Mabiala, Richilvi Babela, les Fantastiques et la compagnie Sama de la République du Congo ; Rebecca Kompaoré de Cote d'Ivoire ; Moussa Dombouya alias « Petit Tonton », un conteur de la Guinée Conakry ; Aminatou Yaou Alla, une talentueuse conteuse du Niger ; Benoît Davidson, conteur médiateur canadien , formateur, musicien et fondateur du festival des Contes Maltés.

Le festival Riapl s'oriente vers un public divers, composé d'enfants, de jeunes, d'adultes et de personnes âgées. Il se propose d'être une plate-forme de rencontres, d'échanges et de partage mais aussi favorise les moments privilégiés où des artistes font entendre leurs voix et croiser leurs œuvres auprès du public.

C'est un rendez-vous pluridisciplinaire qui a connu sa première édition en 2005, sous la direction d'Abdon Fortuné Koumbha alias « Kaf », un artiste pluriel, conteur, comédien, metteur en scène, auteur, formateur. C'est en 2018 qu'il passa le témoin à Jules Ferry Moussoki. Ce festival est un biennal qui se tient au mois juin.