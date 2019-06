Cote d'Ivoire: 4 accords signés par les présidents Ouattara et de Sousa

En visite officielle de trois jours à Abidjan, Marcelo De Sousa, Président de la République du Portugal a signé 4 accords de coopération avec le Président ivoirien Alassane Ouattara, jeudi 13 juin 2019, à la Présidence de la République à Abidjan Plateau.

Dans le premier accord, les deux pays s'engagent à une promotion et à une protection réciproque de leurs investissements. Il y a ensuite eu un protocole de coopération dans le domaine de l'assainissement et de la valorisation des déchets solides. Protocole signé entre le ministère ivoirien de l'environnement et de la salubrité et le ministère portugais de l'environnement et de la transition énergétique.

Le troisième accord a été signé entre le ministère du tourisme et des loisirs et le ministère portugais de et l'économie. Il s'agit d'un protocole de coopération dans le domaine de la formation touristique.

Le quatrième et dernier accord est un protocole dans le cadre de la formation professionnelle. Il a été signé entre le ministère ivoirien de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et le ministère portugais du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale.

[ De Sousa annonce l'ouverture prochaine de l'Ambassade du Portugal à Abidjan ]

Au terme de leurs tête à tête, les deux Chefs d'État ont exprimé devant la presse, leurs volontés de renforcer la coopération entre leurs deux pays.

Le Président de la République Alassane Ouattara, après avoir remercié son hôte pour la qualité de l'accueil qu'il lui avait réservé lors de sa visite officielle à Lisbonne au Portugal, les 12 et 13 septembre 2017, a souhaité que les deux pays se serrent davantage les coudes pour avancer. Il a notamment appelé au renforcement de leurs relations sein du Conseil de Sécurité de l'Onu, pour le règlement des conflits dans le monde.

Au sujet de leurs échanges en tête-à-tête, le Président Alassane Ouattara a confié que son homologue et lui ont abordé des questions diverses. Notamment, «les relations bilatérales mettant l'accent sur l'économie et les relations commerciales. Nous avons insisté sur l'éducation, les questions de la défense et de la coopération maritime », a-t-il fait savoir.

Le Président Ouattara a dit avoir invité son homologue Portugais a faire en sorte que soit facilité l'installation des investisseurs ivoiriens au Portugal et lui, en fera autant, pour ce qui est des investisseurs portugais, en Côte d'Ivoire. «Ceci permettra de diversifier nos économies», a-t-il expliqué.

Marcelo De Sousa a lui aussi appelé à un plus grand rapprochement entre la Côte d'Ivoire et son pays. Selon lui, la visite du Président Ouattara dans son pays en 2017, a beaucoup fait bouger les lignes.

Pour lui, les deux pays gagneraient à poser davantage d'actes dans le but de leurs rapprochement. C'est ainsi qu'après avoir remercié la Côte d'avoir accepté d'accueillir un consulat, il a annoncé l'ouverture très prochaine d'une Ambassade du Portugal à Abidjan.