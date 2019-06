Sénégal: FC Barcelone - Moussa Wagué revient sur sa saison

Auteur d'une prestation de hautes factures avec la sélection sénégalaise lors de la Coupe du monde 2018, le latéral droit de 20 ans, Moussa Wagué, a tapé dans l'œil des dirigeants des Blaugranas. A l'issue de la compétition, il quitte le club belge du KAS Eupen et signe au FC Barcelone.

Après une saison passée sous les couleurs du club culé couronnée par le titre de champion d'Espagne, Moussa Wagué, sur le site du club, parle de ses débuts.

« À mon arrivée à Barcelone, je ne connaissais personne. Heureusement, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. D'abord avec le Barça B, puis en équipe première. Au début, les blagues de Piqué et Suarez m'ont permis de relâcher un peu la pression. J'ai eu la chance de débuter en équipe première cette saison et de remporter la Liga. Je suis fier de jouer dans le plus grand club du monde », se réjouit l'international sénégalais.

Moussa Wagué revient sur l'environnement et la philosophie de jeu prôné par le FC Barcelone.

« Au Barça, c'est tout le contraire. Un match nul est considéré comme une défaite et les victoires sont perçues comme normales. On commence chaque match en étant leaders et on est obligés de prendre les trois points à chaque rencontre. C'est un club à part, avec sa propre philosophie. Avant de jouer, l'entraîneur me dit toujours : "Tu dois attaquer en défendant". N'importe où ailleurs, les entraîneurs vous disent toujours : "Attaque quand tu peux, et replace-toi vite". À Barcelone, le club a la culture de la gagne et du jeu offensif. Cette année, j'ai eu la chance de terminer la saison en tant que champion d'Espagne. Je suis vraiment fier de jouer dans le plus grand club du monde car Eto'o, Keita et Yaya Touré m'ont fait rêver quand j'étais petit. J'espère arriver à me faire ma place en équipe première la saison prochaine. Il me reste la Coupe d'Afrique des Nations et la tournée pour me montrer, si tout va bien », a-t-il conclu.

Le latéral droit de 20 ans fait bel et bien partie de la liste des 23 des Lions de la Téranga qui vont défendre les couleurs du Sénégal à la CAN 2019.