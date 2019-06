Afrique: CAN-2019 /Préparation (Algérie - Mali) - Vaincre et convaincre avant l'Egypte

Alger — La sélection algérienne de football affrontera son homologue malienne dimanche au stade Jassim Bin-Hamad à Doha à huis clos (19h00 algériennes) dans ce qui sera son dernier test préparatoire, en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).

Tenus en échec mardi à la surprise générale par le Burundi (1-1), les Verts seront appelés cette fois-ci à faire preuve de plus de réalisme face aux "Aigles" et décrocher une victoire pour le moral avant le rendez-vous continental.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi compte mettre à profit ce test révélateur pour régler les automatismes, d'autant que cette rencontre intervient une semaine avant l'entrée en lice de l'Algérie à la CAN-2019 face au Kenya, le 23 juin au stade du 30-Juin du Caire.

"On va plus travailler les aspects tactiques qui risquent de changer en fonction des matchs et de nos adversaires, avec un Burundi qui ressemble plus au Kenya, et un Mali qui a presque le même profil que le Sénégal. Deux matchs et deux approches différentes", a indiqué le coach national Djamel Belmadi.

De son côté, le Mali, 62e au dernier classement Fifa, a réussi vendredi à tenir en échec le Cameroun (1-1) à Doha. Le sélectionneur Mohamed Magassouba communiquera la liste finale des 23 joueurs qui prendront part à la CAN-2019 à l'issue de ce match amical face à l'Algérie. Le Mali doit s'acquitter d'une amende financière pour avoir envoyé la liste hors délais.

A la CAN-2019, le Mali évoluera dans le groupe E, domicilié à Suez, avec la Tunisie, l'Angola et la Mauritanie, alors que l'Algérie a hérité du groupe C, basé au Caire, en compagnie du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie.