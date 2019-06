Afrique: Zleca - La BAD invitée à œuvrer pour accélérer l'intégration

Le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement a invité l'institution à œuvrer pour l'entrée en vigueur de l'accord sur la Zleca

"Dans le droit fil du thème de la présente édition des Assemblées annuelles à savoir : « l'intégration régionale pour la prospérité de l'Afrique », encouragerons le Groupe de la Banque à continuer à œuvrer avec l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER) pour accélérer l'intégration, la transformation économique et sociale de l'Afrique, notamment en vue de l'entrée en vigueur de l'Accord établissant la zone de libre-échange continental, qui devrait permettre d'améliorer la croissance, la compétitivité et le climat des affaires, et d'assurer un investissement et un développement accrus des chaînes de valeurs mondiales au niveau régional et continental", lit-on dans la déclaration sanctionnant la fin des Assemblées annuelles de la BAD à Malabo.

Dans la même dynamique, le Conseil des gouverneurs encourage le Groupe de la Banque à se concentrer sur ses avantages comparatifs, dans le contexte international du développement, tout en explorant les domaines de synergies et de coordination avec d'autres partenaires afin d'accélérer la réalisation de ses cinq objectifs prioritaires, des objectifs de développement durable en Afrique ainsi que de ceux de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.