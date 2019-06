Cote d'Ivoire: Théâtre/Présentation de "Démon-cratie" - Quand la jeunesse prend le chemin de l'audace

Sur la scène de la salle Bitty Moro de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac), Soro Gnénéman Parfait et Ettien Oi Ettien Parfait subliment de tout leur talent.

Le public venu nombreux, ce 13 juin, assister au spectacle de théâtre qu'ils donnent en duo, prend plaisir à découvrir leur jeu de scène mué dans une esthétique de Distanciation (passer d'un rôle à un autre). "Démon-cratie", la pièce de conte théâtralisée qu'ils présentent est une belle adaptation du roman "Démon-cratie" écrit par Yann Aka et mis en scène par Amoa Emmanuel et illuminé en régis par Konan Yao, tous membres de la Compagnie Yekango.

A travers un pays imaginaire d'Afrique (Nêtêbêssou), Soro et Ettien incarnent plusieurs personnages pour une critique sans faux-fuyant de la gouvernance des hommes politiques. Corruption, assassinat, mauvaise gestion des affaires de l'Etat, promesse politique non tenue, violence politique, choix politique etc. Ces thèmes sont abordés sans langue de bois mais, fondus dans un humour qui adouci le message.

Les hommes politiques, les guides religieux et les populations sont tous appelés au tribunal de la conscience. Chacun rejetant sur l'autre, la faute de la précarité du peuple, du déchirement et du sous-développement du pays dans une belle satire à la fois politique et sociale.

« Les élections de 2020 approchent. Cette pièce de théâtre est notre contribution à la consolidation de la paix. Nous appelons les uns et les autres à être beaucoup plus responsables dans les actes qu'ils posent et dans la conduite des missions qui leurs sont assignées. Au peuple, nous disons de faire son choix non pas par rapport à l'ethnie, à la religion ou autres considérations, mais par rapport au programme de société que proposent nos hommes politiques.

Et surtout éviter de sombrer dans la violence pour mettre à mal la paix et la cohésion sociale », ont confié Soro et Ettien en rideau de scène. « Après cette présentation, nous allons continuer notre action de sensibilisation à travers la présentation de la pièce dans les écoles et des espaces à travers le district d'Abidjan », a conclu Amoa Emmanuel, le metteur en scène de "Démon-cratie".