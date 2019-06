Cote d'Ivoire: Droits humains - La journée internationale des travailleurs domestiques célébrée ce dimanche

En prélude à la célébration de la Journée internationale des travailleurs domestiques célébrée le 16 juin, le Syndicat national des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire (Synatd-Ci) et l'Association de défense des droits des Aide-ménagères et domestiques de Côte d'Ivoire (Addad-Ci) ont organisé une conférence de presse le 13 juin 2019, à Abidjan-Cocody.

C'était en collaboration avec le Réseau ivoirien de la défense des droits des femmes et des enfants (Riddef).

Dans une déclaration commune, Valérie Kouassi, secrétaire générale du Synatd-Ci, a indiqué que le travail domestique est indispensable dans les ménages et les entreprises. Cependant, il n'est pas reconnu par bon nombre de personnes comme tel. « Les tenants de ce travail l'exercent parfois dans des conditions inhumaines. Et ce, malgré l'adoption de la convention 189 de l'Oit sur le travail domestique qui garantit un bon traitement aux travailleurs domestiques », a-t-elle souligné. « Cette convention leur garantit le droit à une rémunération équitable, c'est-à-dire correspondant au Smig (Salaire minimum interprofessionnel garanti) qui est de 60. 000 F Cfa et à l'égalité de rémunération », a-t-elle ajouté.

Selon les conférencières, « le secteur est mal réglementé. Conséquences, de nombreux travailleurs domestiques sont surmenés, travaillant plus de 8 heures pour la plupart par jour. 35% ne bénéficient pas de repos (pas de repos hebdomadaire, pas de repos les jours fériés, encore mois en cas de maladie). Ils sont sous-payés car percevant pour la plupart les 1/3 du Smig comme salaire maximum. Aussi ne bénéficient-ils pas de protection minimum, ne disposant pas de contrat de travail, n'étant pas déclarés à la Caisse nationale de prévoyance (Cnps) et n'ayant aucune assurance. Pire, ils sont, pour certains, objet de violences physiques et morales de leurs employeurs. En plus, on trouve dans ce secteur d'activités des mineurs dont la proportion est de 23% ».

Une marche est prévue ce dimanche, à Yopougon, pour la Journée internationale des travailleurs domestiques célébrée le 16 juin. Et ce, pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail.

Depuis le 16 juin 2011, l'Onu a décrété la Journée internationale des travailleurs domestiques célébrée dans le monde entier. La 9e édition sera célébrée ce dimanche 16 juin.

L'Organisation internationale du travail (Oit) estime à plus de 67 millions, le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le monde.