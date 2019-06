Togo: La Voix des sans Voix d'Edoh Komi officiellement lancée à la conquête des électeurs de Golfe 2

La liste des indépendants La Voix des Sans Voix aux élections locales de juin 2019 dans Golfe 2 est entrée ce samedi 15 juin dans la course pour la conquête des 19 sièges. Mais l'investiture des candidats a précédé le début des activités. C'était dans l'église évangélique Foursquare dans le quartier Attiegou où les 24 candidats (11 hommes titulaires, 8 femmes titulaires et 5 suppléants) ont été investis par le pasteur KOMI Ablam, président de ladite église.

Ce dernier a repris les paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens selon lesquelles, "Dieu prend les choses viles pour confondre les sages et les petites choses pour confondre les grandes". En remettant ces candidats entre les mains de Dieu, le pasteur les a recommandés après la victoire, d'être réellement au service de leurs électeurs en particulier et les populations de la commune en général. Il les a rassuré que cette commune leur est acquise comme la terre promise aux israélites mais la matérialisation s'est faite par la foi comme Josué et Caleb. Une prière de consécration sur les candidats a mis fin à cette cérémonie d'investiture.

RECORD EN CANDIDATURES FÉMININES

Sur 19 candidats titulaires, la voix des sans voix a présenté 8 femmes et selon la CELI du Golfe2 c'est le record. C'est la preuve que la liste la Voix des Sans Voix dont le chef de fil est un défenseur des droits de l'homme à la tête du Mouvement Martin Luther King, tient aux droits de femmes et à la parité du genre. Par conséquent, les femmes de la commune peuvent être rassurées de ce qu'aucun de leurs droits ne sera violé ni marginalisé.

Caravane dans les artères de la Commune Golfe 2

Le cortège composé des candidats, des sympathisants et des membres de la Solidarité Planétaire (du candidat KLOUSSE YAO), a quitté l'église pour le siège du Mouvement Martin Luther King avant de prendre d'assaut les artères de la commune.

Les quartiers de Kegue, d'Attiegou, de Hedzranawoe, de wuiti, de Nukafu, de Tokoin TAME, de KELEGOUGAN ont connu la présence de la liste des indépendants la Voix des Sans Voix et l'identité des candidats. Il est important de noter que les citoyens sont furieux, révoltés et amers quand on leur parle des élections quelles sont les raisons ? Nous pouvons imaginer la malhonnêteté et l'égoïsme des acteurs politiques et surtout ceux qui sollicitent souvent leurs suffrages et qui les déçoivent après. Il faut donc les convaincre afin de pouvoir participer aux élections locales dont l'enjeu est de taille.

Les candidats de la voix des sans voix ont embrassé les membres du cortège de l'UNIR

Loin d'avoir les mêmes opinions et convictions politiques et niant d'être une béquille du parti au pouvoir , la voix des sans voix lors de sa caravane a décide de prouver que les acteurs politiques ne sont ni des ennemis ni des adversaires mais des PARTENAIRES pour le développement du pays. A cet effet, ses candidats et militants ont embrassé ceux de 'UNIR dans l'amour de Dieu. La voix des sans voix refuse de transformer la politique en un TERRAIN DE RING.

La voix des sans voix poursuit sa campagne pour la conquête des 19 sièges de la commune.