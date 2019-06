Congo-Kinshasa/Kenya: Tenu en échec par le Kenya 1-1 à six jours de la CAN - Florent Ibenge a encore du travail dans son attaque

A quatre jours du coup d'envoi de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, les Léopards de la RDC ont fait jeu égal avec les Harambe Stars du Kenya (1-1), samedi, à Madrid, en match amical de préparation.

Les Congolais ont été menés à la 26ème minute, avant de réagir tard, voire très tard, par cette égalisation d'Arthur Masuaku sur coup franc à la 87ème minute. Une prestation qui n'inspire pas assez de confiance pour une compétition comme la Can.

Florent Ibenge a aligné sa grande équipe, ou mieux, son équipe de base. Elle a été composée de Matampi Vumi Ley dans les perches ; Djo Issama Mpeko dans son couloir droit de prédilection, de même que Masuaku Arthur dans son côté gauche. Dans l'axe central, il a placé Marcel Tisserand et Christian Luyindama. Au milieu, Chancel Mbemba et Youssouf Mulumbu ont été alignés dans la récupération, et Trésor Mputu dans l'animation. En attaque enfin, Yannick Bolasié à gauche, Cédric Bakumbu au milieu et Paul-José Mpoku à droite.

C'est cette équipe-là, cinquième en Afrique au dernier classement mensuel de la Fifa qui va laisser le Kenya faire le match jusqu'à ouvrir le score. Son buteur s'appelle Olunga (26ème). Score à la mi-temps. A la reprise, Cédric Bakambu (56ème) mal inspiré, rate même un pénalty, une très belle occasion de revenir vite au score pour enfin tenter de tuer le match.

Ce n'est que vers la fin, que Masuaku Arthur va marquer sur coup franc. Un but libérateur qui console le moral des Léopards, qui sont passés juste à côté d'une défaite. Meschack Elia, Jacques Maghoma, Jonathan Bolingi, Brith Assombalonga et Merveille Bope ont été les cinq remplaçants.

C'est le deuxième match nul des Léopards dans ce stage bloqué, après celui contre les Etalons du Burkina-Faso (0-0), le dimanche dernier.

Dans l'ensemble de deux matches, les attaquants des Léopards, faut-il le souligner, n'ont rien marqué. C'est un défenseur qui s'est révolté pour marquer sur une balle arrêtée, et pourtant les attaquants sont là. Ils sont même passés à côté d'un pénalty. En plus, s'il faut compter des tirs cadrés et non cadrés, il y en a eu presque rien. A quatre jours de la Can, le coach Florent Ibenge a encore du travail dans son attaque.

L'Ouganda envoie un signal fort à la RDC

Pour leur part, les Crânes de l'Ouganda ont battu les Eléphants de la Côte d'Ivoire (1-0), et se sont mis en confiance.

L'unique but de la partie a été inscrit à la 35ème minute par Farouk Miya, un jeune milieu de terrain de 22 ans, sur penalty consécutive à une main de Serge Aurier dans la surface de réparation. Tous les efforts fournis par les Ivoiriens, surtout en deuxième période pour ne fut-ce qu'égaliser, sont restés vains. Un certain Denis Onyango dans les perches ne leur a laissé aucune chance.

Les Crânes sont sortis victorieux, envoyant ainsi un signal fort aux Léopards de la RDC, leur tout premier adversaire dans cette Can. La RDC et l'Ouganda s'affrontent le samedi 22 juin, au Caire, pour le compte de la première journée du groupe A.

Par ailleurs, il y a une semaine, toujours le cadre de cette préparation, les même Crânes Ougandais ont battu les Comores (3-1).