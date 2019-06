Congo-Kinshasa: Journée internationale de lutte contre la faim - Andréa Moloto et la Fondation Kulisha au chevet des orphelins

Assurément, ce qui s'est passé samedi 15 juin 2019 à la place de la gare centrale de Kinshasa, était comparable à un challenge contre la faim, d'autant plus que des orphelines et orphelins des différents centres ont passé un moment exceptionnel, un instant de cœur avec la Fondation Kulisha dont l'initiatrice est Madame Andréa Moloto.

En effet, le 15 juin de chaque année est connu comme la journée internationale de lutte contre la faim. Et, à cette occasion, la fondation précitée, n'avait pas manqué d'organiser une journée récréative en faveur des enfants venant de dix différents centres des orphelinats répartis à Kinshasa.

Durant cette journée, les enfants ont exhibé au grand jour leurs talents en chantant, dansant, et même en récitant des fables. De ce fait, près de 300 enfants, encadrés par des femmes aimables, ont partagé un repas dans la joie et l'unité, question de célébrer avec faste ladite journée. Telle une aubaine, en fin de Journée, chaque orphelinat avait droit à deux sacs de riz de 20 kg, 1 sac d'haricots de 20kg, 1 bidon d'huile de 25L, Un carton de tomates Mamy. Ce don, petit soit-il, a marqué ces enfants qui, d'ailleurs, à la fin de la journée, n'ont pas oublié de remercier Madame Andréa Moloto et sa Fondation Kulisha.

D'emblée, il convient de noter que c'était la deuxième édition de « 300 à table ». La fondation Kulisha travaille pour la protection de l'enfant, la lutte contre la délinquance juvénile et la lutte contre le cancer du sein. Pour rappel, cette journée a été rendue possible grâce à Africell RDC, SOTICO, ICT, ONG Zarina et Cie.