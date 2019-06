Afrique de l'Ouest: Le football malien vers une sortie de crise

Dakar — Le football malien a fait un grand pas vers une sortie de crise, ce samedi, après l'adoption de textes lors de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération devant permettre l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante en août prochain, rapportent des médias maliens.

En raison d'un conflit entre différents acteurs du football malien, la Fifa a mis en place un Comité de normalisation en janvier 2018 et depuis cette date, l'instance dirigeante, en dépit de plusieurs rencontres, peinait à recoller les morceaux dans la famille du football malien.

La première étape de cette remise en route est le succès de la médiation du ministre malien des Sports, Arouna Modibo Diarra qui a réussi à faire accepter aux dirigeants les modalités de l'organisation de l'assemblée générale élective dans deux mois avec le vote des nouveaux statuts.

Les dirigeants ont accepté "de faire jouer un championnat de ligue 1 à 23 clubs comme l'avait prévu la Fifa dans sa feuille de route", informent ces mêmes médias maliens précisant que l'appel à candidatures aux différents postes sera lancé la semaine prochaine.

Le football malien aura 60 jours pour préparer son assemblée générale élective pour la mise en place d'une Fédération élue.

La Fifa avait menacé de suspendre la sélection malienne de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet) si les différentes parties n'étaient pas arrivées à trouver un consensus pour un début de sortie de crise.

L'AG de ce samedi a eu lieu en présence du directeur de développement dans la zone Afrique et les Caraïbes, Véron Mosengo-Omba et des plénipotentiaires de la CAF et de la FIFA, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré et l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma.

En dépit de la crise, le football malien continue d'engranger de bons résultats avec un titre continental chez les U17 en 2015 et en 2017, un titre continental chez les U20 en 2019 et la qualification des Aigles à la CAN 2019.

La sélection féminine du Mali a été demi-finaliste de la CAN qui a eu lieu en novembre dernier au Ghana.