Burkina Faso: Super Galian 2019 - Hugues Sama enfourche sa F12

La 22e nuit des Galian a livré sa cuvée le 11 mai dernier. Hugues Richard Sama de L'Observateur paalga a remporté le grand prix : le super Galian. Au nombre des lots qu'il doit recevoir, une moto et un climatiseur offerts par Mégamonde. Chose promise, chose due. Le lauréat est entré en possession de son prix le samedi 15 juin 2019. Cerise sur le gâteau, le directeur général adjoint de la société, Samih Basma, a offert au super Galian une carte méga-express lui donnant droit à une révision gratuite de son engin pendant une année.

Cela fait maintenant plus d'un mois que le super Galian 2019 est connu. Les sollicitations et les félicitations, le lauréat continue d'en recevoir. Le 15 juin dernier, c'est Mégamonde, groupe de sociétés spécialisées dans l'usinage de motocycles, qui a honoré sa promesse. En effet, la société a remis au lauréat les clés de sa moto Rato F12, d'une valeur de près de 400 000 francs CFA et un climatiseur de 350 000 francs CFA. La réception du prix s'est déroulée en présence, du Directeur général adjoint (DGA) de Mégamonde, Samih Basma, du DGA chargé du marketing et de la communication, Joël W. Yaméogo, et de la directrice générale des médias, Alimata Farta/Ouédraogo.

A travers ce don, Mégamonde veut associer son image à l'excellence. Pour marquer le coup, la société n'a pas lésiné sur les moyens. La surprise du jour viendra du DGA. Il a offert une carte méga-express au super Galian pour la révision de sa moto pendant un an et fait une remise de 10% sur les pièces de rechange. Ce bonus, à n'en point douter, va prolonger la durée de vie de l'engin. « C'est toujours un plaisir pour nous d'accompagner l'excellence. Il faut toujours féliciter les jeunes qui font bien leur travail », a-t-il affirmé.

L'occasion s'y prêtant, le DGA l'a saisie pour encourager et féliciter la presse burkinabè pour sa diversité et sa pertinence dans certains écrits. Content de la prouesse du jeune rédacteur de 24 ans, il a invité la jeunesse à lui emboîter le pas dans leur secteur d'activité, car l'avenir leur appartient.

Demain se préparant aujourd'hui, la directrice générale des médias a remercié la société pour son accompagnement tout en espérant compter sur elle l'édition prochaine.

Faut-il le rappeler, le super Galian a remporté un trophée, une attestation, un chèque de 3 000 000 francs CFA du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, une moto de Mégamonde, un billet d'avion toute destination offert par Air Burkina, une villa d'une valeur de 20 000 000 de francs CFA de la part de PNBF (une société burkinabè, filiale de PN-Pablo et Nathalie-Holding). Les œuvres qui lui ont valu le titre sont : « Maladie mentale dans la région du Nord : le sacerdoce fou de "vagabonds de la charité" ; « Ouverture de l'échangeur du Nord : « Pour aller à Larlé, on monte ou on descend ? ».