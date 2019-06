Cote d'Ivoire: Séri Gnoléba repose à Bobouo Sibouo - Les populations saluent l'humanisme du Président Ouattara

Ayoka* oh oh oh... Ato Ado!!

Il n'en parlera jamais, c'est sûr. Mais ceux qui savent ou devraient le savoir l'ont su, l'ont vu et en porteront témoignage pour longtemps encore. Il a fallu la disparition du ministre Maurice Séri Gnoléba, digne fils de Bobouo Sibouo pour que l'on découvre ce que Alassane Ouattara a fait pour l'ancien président de la fédération ivoirienne d'athlétisme et du Conseil économique et social. En digne fils, héritier de Félix Houphouët-Boigny.

A deux reprises, le Président de la République a fait évacuer l'ancien ministre du Commerce, du Plan, de l'Industrie et Ministre d'Etat en France pour des soins. Pour la troisième évacuation sanitaire en France, Séri Gnoléba, a décliné l'offre du voyage car avait-il confié, il ne pouvait supporter le voyage en raison de son état de santé.

Selon des sources familiales, dès la rechute de l'ancien ministre d'Etat d'Houphouët-Boigny, le Chef de l'Etat a ordonné son évacuation pour une prise en charge, à la polyclinique Farhat à Marcory.

Quand le Président de la République apprend le décès de cet illustre collaborateur du Président Félix Houphouët-Boigny, il envoie auprès de la famille, l'Ambassadeur itinérant Mamadi Diané. Le message d'Alassane Ouattara est simple : suivi et prise en charge de toutes les étapes des obsèques. Et il a tenu parole !