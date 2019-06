Cote d'Ivoire: Bepc 2019 - 439 529 candidats composent, ce matin

Après les épreuves orales qui se sont déroulées du 11 au 14 juin dernier, ce lundi, débutent les épreuves écrites du Bepc session 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Seront à l'épreuve 439 529 candidats qui vont composer dans 749 centres. Les épreuves se dérouleront jusqu'au 21 juin.

Selon les chiffres de la Direction des examens et concours (DECO) du ministère de l'Education, les candidats se répartissent entre 200 571 filles (45,61%) et 238 958 garçons (54,36%). Les candidats officiels sont 391 273 (89,02 %) et 48 256 (10,97 %) pour les candidats libres. La session 2018 avait enregistré 376 819 candidats pour un taux national d'admission de 60,14% contre 60,08% en 2017.

Les résultats du Bepc session 2019 seront connus le 09 juillet. Le samedi 15 juin dernier, au cours de la traditionnelle cérémonie de lancement des examens scolaires tenu au Cnms, la première responsable de l'Education nationale, Kandia Camara, a mis l'ensemble des candidats, surveillants et parents d'élèves, en garde contre la fraude" Le pardon n'existe pas dans les cas de fraude et de tricherie".

La Directrice des examens et concours, Mme Dosso Nimaga Mariam, a annoncé, pour le Bepc et le Bac, l'instauration de la vidéo délibération dans la délibération des jurys des centres de correction et de délibération dans les jurys d'Abidjan. Et ce, afin d'"Assurer la clarté, la transparence, plus de fiabilité et plus d'équité dans l'activité de délibération" précise la directrice de la Deco. 1.302.026 candidats composent pour l'ensemble des examens scolaires, Cepe, Bepc et Bac