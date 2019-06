Gabon: Un agent de la sécurité pénitentiaire interpellé avec ses complices pour trafic d'ivoire

La lutte contre le trafic d'ivoire se poursuit.Les défenseurs de la faune et de la flore se battent et mettent tout en œuvre pour traquer les indélicats.Un agent de la sécurité pénitentiaire interpellé avec ses complices pour trafic d'ivoire.Cette nouvelle prise de trafiquants d'ivoire, qui révèle la grave complicité d'un représentant de la Loi, s'est déroulée le 12 juin 2019 dans un motel de Libreville.

Alex A. M, agent à la sécurité pénitentiaire depuis près de 7 ans en attente de sa prise de fonction à Port-gentil, lieu de sa nouvelle affectation selon ses dires, a été appréhendé en pleine violation de la loi sur les espèces protégées. Ses complices Martial A et Michel Axel N .O, tous de nationalité gabonaise, et lui-même, ont été interpellés en possession de 2 pointes d'ivoire sectionnées en six (6) morceaux, dans un motel du quartier Montagne Sainte.

L'opération a été planifiée suite à une information d'une personne de bonne foi faisant état d'une imminente transaction illicite d'ivoire dans un motel de la capitale gabonaise. Sur instruction de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, une équipe très vite constituée et composée des agents de la police judiciaire (PJ) et de la Direction de Lutte Contre le Braconnage (DLCB), soutenue par l'ONG Conservation Justice, s'est aussitôt rendue sur les lieux.

Une heure plus tard, un bus immatriculé 151 K 245 va apparaître et se garer près du motel. Trois individus munis d'un gros sac de voyage noir vont descendre et se diriger directement dans l'une des chambres. À peine entrés, la réaction des agents des forces de l'ordre ne se fera pas attendre. Les présumés trafiquants, Alex A. M, Martial A et Michel Axel N. O se feront surprendre par les agents dans ladite chambre, en flagrant délit de détention et de commercialisation de deux pointes d'ivoire. Aussitôt interpellés, ils seront conduits au poste de la police judiciaire.

Entendus au poste de police, Alex A. M va avouer avoir abattu l'éléphant le mois dernier à Makokou au village Nsimitang situé à 11 kilomètres de Makokou (Ogooué-Ivindo), avant de prélever les deux pointes d'ivoire. Martial A, quant à lui, va reconnaître avoir servi d'intermédiaire entre le premier cité et leur présumé acheteur. Axel Michel N O, pour sa part, va admettre avoir transporté via son véhicule, l'ivoire jusqu'au motel. Tous gardés à vue seront présentes au Procureur de la République qui devrait donner la suite à la procédure toujours en cours.