Afrique de l'Ouest: Forum Africallia - Pari «réussi» hors du Burkina

Les responsables de la CCI-BF brandissant le fanion reçu des mains de leurs homologues ivoiriens (gauche) en vue d'organiser la 7e édition d'Africallia à Ouagadougou en 2020.

La sixième édition du forum ouest-africain de développement des entreprises (Africallia) s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 12 au 15 juin 2019, sous le thème : «Monnaie et intégration économique : enjeux pour le secteur privé en Afrique». Plus de 700 participants ont pris part à l'événement patronné par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Plus de 700 participants venant de 19 pays africains, européens et asiatiques et 6100 rencontres B2B formelles. Le bilan de la sixième édition du forum ouest-africain de développement des entreprises (Africallia) se chiffre ainsi, au terme de deux jours de conférence et de rendez-vous d'affaires, les 13 et 14 juin 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

La première édition du forum hors du territoire burkinabè a enregistré provisoirement, d'après le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire (CCI-CI), Faman Touré, 93,8% de satisfaction en matière de rencontres d'affaires. Concernant les alliances commerciales projetées, le résultat obtenu est de 76,6% et il y a 92,4% de promesses de suites à donner.

Ce bilan est «largement satisfaisant», pour le président Touré qui a salué la discipline, la patience et l'engagement des participants à développer des partenariats d'affaires, attitude qui a été d'une grande utilité aux organisateurs. C'est aussi la satisfaction du côté des responsables chargés de veiller au respect du format du forum.

Pour le secrétaire permanent d'Africallia, Félix Sanon, le cahier des charges a été respecté malgré des aspects sécuritaires à améliorer. «C'est pratiquement le même format qu'à Ouagadougou, ce qui a généré beaucoup de participations», a estimé Vincent Grosyeux, le directeur général de Futurallia, partenaire technique d'Africallia.

S'agissant de la participation par pays, c'est la délégation du Burkina Faso qui a été distinguée comme la plus nombreuse d'Afrique de l'Ouest, 183 membres, suivie de celle française, la plus importante d'Europe, la Tunisie ayant gagné le trophée de la délégation magrébine. Les entreprises burkinabè qui étaient à Abidjan évoluent dans les secteurs de l'agroalimentaire, du Bâtiment et travaux publics, de l'hydraulique, des services, des transports, etc., d'après le directeur du développement international et du partenariat à la CCI du Burkina Faso, Pégnai Ouarma.

Le patron d'Africallia 2019, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly (milieu), a félicité les ministres burkinabè et ivoirien en charge du commerce, Harouna Kaboré (gauche) et Souleymane Diarrassouba pour l'organisation réussie du forum.

Le jeune promoteur immobilier, Georges Yaméogo, a dit avoir saisi l'opportunité d'Africallia 2019 à Abidjan, pour rechercher de partenaires techniques et des conseils auprès des entrepreneurs aguerris. Quant à l'Associé-gérant du cabinet d'assistance juridique et fiscal et d'accompagnement en entrepreneuriat, Saïdou Zida, il est à sa quatrième participation. Il a pu nouer des contacts avec ses 15 rendez-vous programmés et se faire connaître davantage, dans la perspective d'avoir des contrats.

Il encourage les jeunes hommes d'affaires à participer à de telles rencontres. Sur la même lancée, Aziz Nignan, patron d'entreprise et secrétaire général de l'Amicale des jeunes entrepreneurs du Burkina (AJCEB), soutient que les débutants dans les affaires doivent participer à un tel forum pour se faire un bon carnet d'adresses. Pour sa part, le directeur général adjoint de la société ivoirienne OS Logistics, Aboudramane Ouattara, voit en Africallia une bonne opportunité d'affaires pour les petites et moyennes entreprises, un moment de communion entre des sociétés de plusieurs secteurs.

Il a dit avoir rencontré des sociétés burkinabè et nigériennes avec lesquelles sa structure pourra avoir des relations commerciales. «Africallia est le forum à perpétuer et même à organiser deux fois par an», a-t-il soutenu. La cérémonie de clôture d'Africallia 2019, patronnée par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a été l'occasion pour les acteurs ivoiriens et burkinabè de se féliciter du défi de l'organisation qui a été relevé. Désormais, selon le président du comité de pilotage du forum, Oumar Yugo, la rencontre se tiendra alternativement dans la capitale burkinabè et celle d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous a été pris pour fin mai-début juin 2020 à Ouagadougou pour la 7e édition.