Congo-Kinshasa: [Séries, jeunesse et sport au menu] Télé - Les vacances alléchantes avec StarTimes à moitié prix !

Le numéro un de la télévision numérique en Afrique ne déroge pas à ses bonnes manières. Comme tous les ans, StarTimes revient à la charge auprès de ses abonnées pour apporter plus de fun aux familles congolaises pendant cette période de vacances.

Au fait, la dissemblance entre le décodeur TNT de StarTimes et son contenu est tout simplement surprenante. Alors que les frais d'accès au décodeur baissent comme jamais auparavant, les contenus proposés sont davantage instructifs et divertissants, pour tous les âges. StarTimes media RDC a donc lancé sa promotion de vacances 2019 : «MEILLEURS CADEAUX DES VACANCES CHEZ STARTIMES», le vendredi 14 juin 2019 en son siège, à Kinshasa.

Les fidèles abonnés de StarTimes sont les plus privilégiés durant cette période en termes de réabonnement et des récompenses. La bonne nouvelle est que dans la période allant du 15 juin au 31 juillet 2019, les abonnés StarTimes appelés à renouveler leur abonnement au bouquet basique TNT StarTimes, bénéficieront automatiquement de 2 mois du bouquet classique de 75 chaines. Et en payant 2 mois du bouquet classique, StarTimes offre 2 mois et demi supplémentaires du même bouquet. Même chose pour la plateforme satellitaire, pour ceux qui se réabonneront pour 2 mois au bouquet smart, seront automatiquement bénéficiaires de 2 mois du bouquet Super. Et 2 mois du bouquet Super donneront accès à 2 mois du bouquet Full. Le plaisir est donc doublé. Mais également, les abonnés qui payeront 2 mois du bouquet full vont obtenir 2 mois et demi du même bouquet.

"Avec ces frais d'accès et frais de réabonnement, tout le monde gagne chez StarTimes, y compris les anciens et nouveaux clients", laisse entendre le Directeur de Communication de StarTimes, Rodrigue Kalombo.

Autre chose, StarTimes est désormais un acteur important dans la promotion du développement de la République Démocratique du Congo et du bien-être de sa population. Tous les jours, elle se rapproche un peu plus des ménages congolais, à travers des offres toujours plus affriolantes.

C'est dans cette optique que pour permettre à toutes les familles de profiter convenablement des vacances, les frais d'accès du décodeur TNT avec un mois du bouquet classique pour Kinshasa et Kisangani passent de 50.000 à 33.000 Francs congolais (environ 40% de réduction). De même pour le décodeur HD satellitaire avec parabole, les frais d'accès du kit complet passent de plus de 55.000 à 45.000 Francs congolais.

Avec ces différents frais accessibles à toutes les couches socio-professionnelles, chacun peut sans hésitation se procurer le décodeur StarTimes pour les meilleurs divertissements.

Les contenus diversifiés

Par ailleurs, StarTimes réserve des contenus tant instructifs que divertissants aux fans de la télévision numérique. En sport, ils pourront suivre sur les chaines sport de StarTimes, la Copa America, qui se déroule du 14 juin au 7 juillet 2019 dans 5 villes du Brésil, avec des équipes phares comme l'Argentine, le Chili et le Brésil accompagnés bien sûr de leurs Stars Messi, Vidal et Neymar.

Les enfants ne vont pas s'ennuyer grâce aux nouveaux dessins animés tels que Le grand chef momento sur BABY TV, tous les jours, Coucous les ours et Vive le printemps sur ST KIDS. Mais aussi Junior idée en or sur TIJI ainsi que Teen titan go sur CARTOON NETWORK.

Les jeunes filles et mamans fans la passion et de la mélancolie, de l'humour et de l'amour ne sont pas pour autant oubliés par StarTimes. En juin et juillet, de cette année bien évidemment, StarTimes va diffuser de nouvelles séries TELE NOVELAS comme La DONA, du lundi au vendredi sur NOVELA FPLUS, Les couleurs de l'amour, et Le sacrifice de femme, tous les jours sur PASSION TV. La détente est assurée, sans aucun doute.