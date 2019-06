Algérie: Rationalisation de l'importation des céréales - Mise en place d'un Comité de veille et d'évaluation

Alger — Le Gouvernement a décidé, dimanche, lors d'un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, la mise en place, auprès du ministre des Finances et associant les ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture en personne, d'un Comité de veille, de régulation, de contrôle et d'évaluation de la céréaliculture.

Chargé de concevoir une approche, claire et à court et moyen termes, en matière de rationalisation de la gestion et de l'importation des céréales, ce Comité aura à effectuer un audit global concernant le respect des obligations juridiques par l'ensemble des opérateurs activant officiellement dans le domaine, a précisé un communiqué des services du Premier ministre.

La réunion a été consacrée à l'examen des voies et moyens du développement de la filière blé et des mesures à prendre dans les domaines de production, stockage, importation et de distribution, avec le concours des ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des responsables des organismes publics concernés.

M. Bedoui a indiqué que ce Conseil interministériel, qui fait suite aux décisions de la réunion du Gouvernement du 29 mai 2019, s'inscrivait dans le cadre de l'approche globale adoptée par le Gouvernement à l'effet de préserver les réserves de change à travers la limitation du recours à l'importation aux réels besoins réels du marché national, et la restriction de la subvention publique aux quantités destinées au citoyen et non à d'indus bénéficiaires.

A cette occasion, M. Bedoui a chargé le ministre de l'Agriculture, de préparer un exposé sur les voies et moyens permettant de développer la filière de production céréalière, notamment au niveau du Sud, en vue de renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie et réduire la facture de l'importation.