Algérie: Grand prix d'Oran - Le cavalier Ali Boughrab remporte le GP 2 étoiles

Oran — Le cavalier Ali Boughrab du club hippique de la Mitidja de Blida a remporté, samedi soir, le grand prix deux étoiles de saut d'obstacles comptant pour la première semaine du concours national du grand prix de la ville d'Oran, disputé durant trois jours au centre équestre "Cavalier d'Oran" dans la commune d'Es-Sénia.

Ali Boughrab montant "Ignorance" s'est illustré en décrochant la première place avec un sans fautes sur des obstacles de 1,40 mètre devant son coéquipier du même club Mesrati Mohamed enfourchant "Unesco" et Mesrati Ali du Club Haras Etoile de l'Est de Constantine sur "Shilling de Keos".

Cette épreuve reine, disputée en deux manches, a regroupé 20 cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus.

Seize épreuves se sont déroulés lors de cette première semaine de trois jours, organisée par le club "Cavalier d'Oran" en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA) avec la participation de plus de 200 cavaliers cavalières d'une vingtaine de clubs de trois régions du pays, dans les catégories cadets, juniors et séniors de 1er et 2e degrés.

Cette manifestation équestre sera clôturée la semaine prochaine avec le déroulement de 16 épreuves, dont le grand prix cadets et seniors trois étoiles.