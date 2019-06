Algérie: Sortie de quatre promotions à l'Ecole supérieure navale de Tamanfoust

- Une cérémonie de sortie de quatre promotions au titre de l'année 2018-2019 a eu lieu dimanche à l'Ecole supérieure navale de Tamanfoust (ESNT) "El-Moudjahid Mohamed Boutighane" d'Alger.

Le Commandant des Forces navales, le Général-Major, Haouli Mohamed El Arbi a supervisé la sortie de ces promotions qui se composent de la 27ème promotion des Officiers du Cours de Commandement et d'Etat-major (87 officiers) et de la 33ème promotion du Cours de perfectionnement (57 officiers), dont 3 officiers de la République du Congo.

Les promotions sortantes comprennent la 3ème promotion de la session Master (8 officiers) en communication maritime ainsi que la 34ème promotion de la formation fondamentale correspondant à la 9ème promotion du système LMD (Licence-Master-Doctorat) qui compte 11 étudiants, dont 11 filles ayant obtenu des diplômes universitaires et des diplômes dans l'enseignement militaire dans les spécialités de Sciences de la Navigation Maritime, Télécommunications et Systèmes d'Armes, Mécanique Navale ainsi que la Gestion et Administration des affaires maritimes.

Après l'inspection des carrés, le Commandant de l'ESNT, le Général Adnane Cherif a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé l'importance particulière qu'accorde le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au système de formation, en mettant à la disposition de l'Ecole tous les moyens humains et matériels nécessaires pour une formation de qualité.

Soulignant le progrès réalisé et les efforts nécessaires pour sa promotion afin de répondre aux exigences technologiques de l'heure, le Général Adnane a rappelé aux nouveaux diplômés l'impératif de faire montre d'éthique et de principes suprêmes dans l'accomplissement de leurs missions, de demeurer attachés aux nobles valeurs des chouhada de la Guerre de Libération nationale et de veiller à être les dignes descendants des vaillants moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN).

Il a exhorté, en outre, les stagiaires à "poursuivre les efforts et à faire preuve de sens de responsabilité", exprimant le voeu que leur performance professionnelle soit à la hauteur des attentes du Commandement des Forces navales et un vecteur d'encouragement pour les cadres de l'ESNT en vue de redoubler d'efforts afin de permettre à l'Ecole d'atteindre les plus hauts niveaux et contribuer à la concrétisation des objectifs tracés pour le système de formation des forces navales.

Par la suite, le Commandant des Forces navales a approuvé la baptisation de la promotion du nom de "Chahid Ferhat Ahmida" avant la clôture de la cérémonie par une parade militaire exécutée par les promotions sortantes.

A cette occasion, il a été procédé à la distinction de la Famille du Chahid Ferhat Ahmida, né le 02 mai 1936 dans la wilaya d'Oum El Boughi et qui avait rallié les rangs de l'ALN en 1955 où il avait participé à plusieurs batailles et joué un grand rôle en matière de mobilisation des citoyens jusqu'à la date de sa mort en martyr sur la ligné électrifiée des frontières.