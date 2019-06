Algérie: El Bayadh - 130 millions DA pour l'aménagement de la zaouia de Sidi Cheikh

El Bayadh — La direction de l'administration locale (DAL) de la wilaya d'El Bayadh a débloqué 130 millions DA pour l'aménagement de la zaouia de Sidi Cheikh, implanté dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

Cette enveloppe a été allouée, au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et pour la réalisation par plusieurs entreprises de travaux d'aménagement et restauration de la zaouia, de l'école coranique située dans cet édifice religieux et d'une cour jouxtant la zaouia et site "El Feraa" qui est une aire de spectacles de fantasia et de cavalerie, en plus du renouvellement du réseau d'assainissement et de drainage des eaux pluviales et la rénovation du réseau routier, d'éclairage public et autres.

Cette opération sera achevée avant la fin de l'année en cours, a-t-on indiqué. La zaouia a été fondée par le saint-patron Sidi Abdelkader Ben Mohamed Ben Slimane Ben Abi Smaha, né à Labiodh Sidi Cheikh en 940 de l'hégire soit en 1533 et décédé en 1025 de l'hégire/1616.

La zaouia a été baptisée au nom de Sidi Cheikh qui est le fondateur de la tariqa soufie cheikhia. Le cortège de Sidi Cheiklh (fantasia), organisé chaque année en été, a été classé patrimoine universel immatériel de l'UNESCO depuis 2013.