Algérie: Accidents de la route - 4 morts et 90 blessés dans plus de 70 accidents en mai à Alger

Alger — Les services de la Sûreté publique de la wilaya d'Alger ont enregistré, en mai dernier, plus de 70 accidents corporels de la route faisant 4 morts et plus de 90 blessés, a indiqué dimanche un communiqué de la Sûreté d'Alger.

Selon les mêmes services, les principales causes de ces accidents sont le non respect de la vitesse limitée et de la distance de sécurité, les dépassements et manœuvres dangereux et le non respect des passages piétons.

Par ailleurs, les services de sécurité ont enregistré 898 retraits de permis de conduire pour suspension de trois mois et de 930 retraits pour suspension de 6 mois. Le même bilan fait état également de 333 infractions de non port de ceinture de sécurité par le conducteur et 47 infractions pour non port de ceinture de sécurité par les passagers.

Les services de la Sûreté publique ont relevé, d'autre part, 42 infractions pour circulation sur la bande d'urgence sans motif valable, 19 infractions pour arrêt sur la bande d'urgence, 40 infractions pour défaillance des feux arrières et 10 autres pour défaut ou défaillance des phares avant.

Concernant les deux roues, la même source souligne l'enregistrement de 137 infractions pour non port du casque pour conducteurs et/ou passagers.

S'agissant des délits de circulation, il a été enregistré 25 cas de conduite sans permis de conduire, 04 cas de non présentations du véhicule au contrôle technique périodique, 05 cas de transport de personnes ou de marchandise sans licence, 35 cas de défaut de carte grise, 13 cas de défaut de vignette, 104 cas de défaut de police d'assurance et 74 cas d'absence de PV de contrôle technique du véhicule.

Selon la même source, il a été enregistré 05 contraventions pour conduite en état d'ébriété, 975 stationnement dangereux, 64 cas de plaques d'immatriculation illisibles, 52 stationnement dangereux sur les passages pour piétons, 10 cas de défaillance d'équipements d'éclairage de véhicules et 03 cas de charge non sécurisée.