Algérie: Ouargla - 60 t d'aides diverses acheminées aux sinistrés des inondations de Djanet

- Soixante tonnes diverses ont été acheminées dimanche d'Ouargla aux sinistrés des dernières inondations de Djanet (420 km Sud d'Illizi), à l'initiative du mouvement associatif et de bienfaiteurs.

Ces aides, acheminées dans le cadre d'une caravane de trois camions de gros tonnage, sont constituées de denrées alimentaires de base telles que la semoule, l'huile, la tomate et les dattes, ainsi que des effets vestimentaires et des articles de literie, selon les organisateurs de la caravane.

Cet élan de solidarité vise à permettre aux personnes affectées par les inondations ayant touché la région de Djanet, de surmonter cette épreuve difficile en apportant une contribution à la réponse à leurs besoins quotidiens, ont-ils souligné.

La région de Djanet avait enregistré de fortes chutes de pluies à la fin mai dernier, causant des dégâts matériels aux réseaux de route et d'assainissement, en plus d'infiltration d'eau dans des habitations et l'inondation de routes entrainant une perturbation de la circulation.

Une cellule de crise a été installée dans la wilaya d'Illizi et des commissions de suivi mises en place au niveau des communes affectées par ces intempéries, en plus d'une commission présidée par le directeur des Services agricoles pour le recensement des dommages occasionnés à l'agriculture et aux réseaux d'irrigation dans les régions de Djanet de Bordj El-Haouès.

Cette dernière commission devra soulever au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, un rapport exhaustif sur les dommages subis par le secteur agricole pour leur prise en charge, selon les services de la wilaya d'Illizi.