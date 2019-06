Madagascar: Rallye Yacco Visca Power - Les frères Randrianarivony au pinacle

Ils ont marqué leur nom dans le paysage du rallye malgache ces derniers temps. Ando et Rivo Randrianarivony ont survolé le Rallye Yacco Visca Power comptant pour la troisième manche des Championnats de Madagascar 2019.

A bord de leur Subaru Impreza, cet équipage du FMMSAM a bouclé cette manche en 1 heure 46 mn et 9 sec. Lors de la première journée du rallye, ils ont eu beaucoup de difficulter à s'imposer laisser la voix libre à Hery Be qui a mené la course en tête provisoirement. Dominés, ils se sont reveillés samedi et dimanche pour prendre les commandes. Ils ont enchainé les épreuves spéciales et se sont imposés largement au final. Dèja vainqueurs de la première manche à Antsirabe, les frères Randrianarivony prennent le large et mènent provisoirement le classement des Championnats de Madagascar La seconde place est revenue à Boana et Ny Anjara du duo FMMSAM / Asacm au volant de la Subaru Impreza en réalisant un chrono de 1 heure 57 mn et 21 sec. L'équipage Tahina - Mijoro de l'Asacm toujours aux commandes d'une Subaru Impreza complète le podium en signant un temps de 1 h 57 mn et 26 sec. Seuls 14 équipages ont franchi la ligne d'arrivée, hier. Le prochain rendez-vous est pris les 11, 12 et 13 juillet pour la 3e manche des joutes nationales.

Les résultats

1-Rivo - Ando - (FMMSAM) - Subaru Impreza - 1 h 56 mn 41, 9 s

2-Boana - Ny Anjara - (FMMSAM / Asacm) - Subaru Impreza - 1 h 57 mn 21, 7 s

3-Tahina - Mijoro - (Asacm) - Subaru Impreza - 1 h 57 mn 26,7 s

4-Tahiana - Tahiry - (Asacm) - Subaru Impreza - 1 h 59 mn 01, 3 s

5-Frederic - Jimmy - (Ama / Asacm) - Isuzu D-Max - 2 h 01 mn 46, 8 s

6-Haja Danielson - Rivo - (TMF) - Ssangyong Musso - 2 h 05 mn 54, 8 s

7-Herivonjy - Toky - (FMMSAM) - Foton Tunlands - 2 h 06 mn 06, 2 s

8-Teddy - Tovo - (FMMSAM) - Ford Ranger - 2 h 09 mn 12, 8 s

9-Yves - Princia - (TMF / Asa Tana) - Mitsubishi Evo IX - 2 h12 mn 54, 2 s

10-Tsira - Fred - (TMF / Run Mada) - BMW E30 - 2 h 21 mn 55, 3 s

11-Hery Zo - Sylvie - (Tasamm / Asa Tana) - Subaru Impreza - 2 h 26 mn 54, 8 s

12-Koloina - Poussy - (FMMSAM) - Citroen Saxo - 2 h 31 mn 12, 7 s

13-Jeffy - Rija - (FMMSAM / MSA) - P.206 - 2 h 33 mn 45, 2 s

14-Albert - Tolotra - (Asacm) - P.204 GL Proto - 2 h 42 mn 39, 3 s