Madagascar: Echos de la journée mondiale du donneur de sang - Pour des produits sanguins de qualité et sûrs

Les poches de sang disponibles dans les centres de transfusion sanguine ne couvrent toujours pas les besoins des malades.

« Du sang sécurisé pour tous ». Le thème 2019 de la journée mondiale du donneur de sang (14 juin) met l'accent sur la qualité des produits sanguins, tout en rendant hommage aux donneurs volontaires et bénévoles à travers leur geste salvateur. A Antsirabe, la célébration de cette journée, vendredi dernier, a été l'occasion de sensibiliser l'opinion sur l'importance du don de sang régulier afin de combler un écart toujours important entre les besoins et la quantité de sang disponible, prêt à être transfusé chez les patients qui en ont besoin, souvent dans l'urgence. La région Vakinankaratra en particulier, affiche un besoin de 150 poches de sang par mois, mais ce besoin ne cesse d'augmenter, a-t-il été appris du responsable du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) d'Antsirabe.

10%. Le don de sang doit garantir des produits sanguins de qualité et sûrs. C'est ainsi que les poches de sang collectées passent impérativement par des tests rigoureux, afin d'en assurer l'innocuité. Par ailleurs, les occasions comme la journée du donneur de sang sont saisies afin de sensibiliser les citoyens à devenir des donneurs volontaires et réguliers. Car actuellement la proportion des donneurs de sang bénévoles est très faible. On parle d'un taux de 10% à Madagascar. Le Groupe mobile d'urgence, qui contribue depuis une quinzaine d'années à l'alimentation des centres de transfusion sanguine existants à Madagascar, dont le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) à Antananarivo, et les CRTS de Toamasina, Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana, Mahajanga et Antsirabe, continue à œuvrer pour la hausse du nombre de donneurs de sang bénévoles et réguliers.