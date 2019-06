Madagascar: Rugby-Roi du quartier - Le FTM Manjakaray sacré champion

Pas de surprise, hier, lors de la finale de rugby « Roi du quartier » à Mahamasina. Le FTM Manjakaray a corrigé le TFA Anatihazo, comme tout le monde l'attendait, mais après un match très difficile.

Un duel qui sentait la poudre, c'est ainsi que l'on peut décrire la rencontre inédite entre le FTM Manjakaray et TFA Anatihazo, hier, au Stade Municipal de Mahamasina. Avec son expérience tant à l'échelle nationale qu'internationale, l'équipe du Firaisan'ny Tanora Manjakaray (FTM) a pu démontrer encore une fois son hégémonie dans le monde du rugby malgache, en s'imposant face au TFA Anatihazo sur un score net de 31 à 23. Le match était très disputé, et les hommes d'Anatihazo ont frappé fort d'entrée. Ils ont mené pendant la première mi-temps suite à des drops et un essai marqué, juste après l'ouverture du match. Les deux protagonistes se sont séparés sur le score de 16 à 12. Au retour des vestiaires, le FTM a redoublé d'efforts. La bande à Mika ne s'est plus contentée des pénaltys mais a essayé de trouver une meilleure alternative, qui l'a amenée vers la victoire définitive.

Revanche de Dakar. Equipe malheureuse en finale du championnat de Madagascar 2018, puisque battue par l'équipe du Cosfa, le FTM commence bien cette saison avec la coupe du « Roi du quartier ». C'est l'une des trois compétitions majeures du rugby malgache, avec le championnat national et la coupe du Président. Trois autres grands matchs étaient au programme, hier. Pour l'Elite Fédérale, le SCB Besarety a brillé et s'est hissé à la troisième place en détrônant l'Asa Ambohimanarina sur le score de 33 à 16. Un beau doublé pour Manjakaray car l'équipe de MANG'ART s'est imposée sur le HIZA17 Analamanga par le score de 27 à 11. Enfin, le FTBA Andohatapenaka est sacré champion en signant la victoire de 28 à 15 devant l'AFA Ankazomanga dans l'élite régionale. Un grand succès pour l'organisateur qui est le Malagasy Rugby. Toute levée de fonds recueillie lors de ce match sera versée au compte du COSFA et du FTM qui se préparent pour les championnats de l'océan Indien.