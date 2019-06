Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Vatosoa Group et Nino rejoignent les partenaires

A dix jours de la clôture des inscriptions aux Jeux Corporatifs, les choses commencent à prendre forme pour devenir un vrai rendez-vous national avec la participation des équipes en province.

Première à s'inscrire, la branche d'Ambatovy à Moramanga est sur la brèche depuis quelques jours en intensifiant les heures d'entraînement. Les Tamataviens de SMMC et de la SPAT sont aussi sur les rangs, tout comme les Antsirabéens de Socolait et Holcim. On attend tout juste la confirmation des Tuléarois de Comato. La bonne nouvelle est l'arrivée de partenaires, notamment Vatosoa Group mais aussi celle de l'équipementier Nino Design International.

Le clan tananarivien sera conduit par le Ministère de la Jeunesse et des Sports mais également par la Commune Urbaine d' Antananarivo et Midi Madagasikara. NSC, SEPM, Cimelta, Sara et Cie, CNaPS, Adema, Ordre des Avocats, Orange Madagascar, Aquamad, Auximad, Filatex, Air Madagascar font partie de ce noyau dur des fidèles et la liste est loin d'être bouclée ... Les prochains jours s'annoncent intenses.