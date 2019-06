Madagascar: Cabaret - 'Zay en totale symbiose avec ses fans

Un vrai régal musical ! Pour son premier cabaret, 'Zay n'a pas fait les choses à moitié. Un vrai show aux mille couleurs a été présenté au dôme Ankorondrano vendredi.

Il a fallu quatre heures de temps quasi non-stop pour que le groupe et ses fans consentent à se séparer. C'est dans un dôme presque plein que la bande joyeuse a passé leur tout premier cabaret. Comme promis, à 20h le vendredi, les grands gaillards de 'Zay se sont retrouvés derrière leurs instruments de prédilection. Pour commencer, de la musique, de la bonne combinée avec un show laser impressionnant, fumigène, pyrotechnie, bulles... bref, tous les artifices ont suffi à mettre les spectateurs dans l'ambiance. Vinrent ensuite les premières notes de « Tsy ho adinoinay ». Dans sa petite robe volante argentée, Malala a scintillé de mille feux en entraînant le public dans le monde merveilleux de 'Zay .

Voyage musical. A travers pas moins de 25 chansons, Nary et sa bande ont sillonné les 22 ans d'existence du groupe, en passant par les « Indray andro any », « Aza sakanana », « Ampy ahy », avant d'entamer « Tsy ho voavaliko ». Ce dernier titre, étant l'introduction à leur nouvel album, a été accueilli avec enthousiasme. Toutefois, le groupe a décidé de reprendre les tubes comme « Ianao ihany » et « Tolory azy ». Revisités, avec des petits changements dans les arrangements, les morceaux respirent un second souffle laissant le groupe voguer dans plusieurs styles bien étudiés et tellement agréables aux oreilles. Réservant de bonnes surprises aux vrais connaisseurs, ils ont également chanté les titres moins connus comme « Fitiavako ianao » et « Fahatsiarovana ». Ceux qui constituaient le tout premier répertoire du groupe du temps des cassettes audio, d'il y a plus de 20 ans. Le meilleur moment reste cependant la magnifique interprétation de « Tsotr'izao » de Nary.

Extase musicale. Pour les mélomanes présents, ce cabaret était tout simplement une « extase musicale ». Cela rendait à la fois nostalgique, mais en même temps, les titres sont tellement au goût du jour que l'on ne pouvait qu'apprécier. Evidemment, après plusieurs morceaux et des « au revoir » à plusieurs reprises, le show s'est terminé avec le traditionnel « Tsy miova », réclamé par le public. Un moment de complicité et une totale symbiose se sont installés, une nouvelle fois, entre 'Zay et son public. Pour le prochain rendez-vous, les inconditionnels prendront leur mal en patience jusqu'au 1er décembre au Palais des Sports Mahamasina.