Congo-Kinshasa: IITA - Une visite spéciale du D.G, à Kinshasa pour promouvoir l'agriculture en Afrique

La République Démocratique Congo fait partie des pays qui disposent des terres fertiles dont les produits pourraient nourrir une très grandes partie de la population africaine. Raison pour laquelle, elle a été alignée sur la liste des Etats que le directeur général de l'International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Dr. Sanginga Nteranya, est en train de visiter.

C'est ainsi qu'il séjourne, depuis le vendredi 14 juin 2019 au pays du président Félix Tshilombo pour une mission officielle. Il se bat pour la mobilisation de toutes les parties prenantes aux questions cruciales liées à l'agriculture en Afrique.

Cette visite a pour but de mener un plaidoyer en faveur de la transformation de l'agriculture au Congo en particulier et en Afrique en général. L'agriculture est perçue comme le sésame pouvant permettre la diversification de l'économie congolaise.

Le n°1 de l'IITA va devoir rencontrer des autorités politiques et administratives congolaises en vue d'avoir des discussions importantes sur ce secteur. Dans ce même ordre d'idées, le D.G de l'IITA a déjà commencé à s'entretenir avec les organisations partenaires de l'institut (IITA), à savoir la Banque Africaine de Développement, le FIDA, l'USAID, le PAARSA et l'Institut National d'Etudes et Recherches Agronomiques (INERA).

Pour rappel, l'IITA, membre du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) est une institution internationale à but non lucratif, dont le siège se trouve à Ibadan, au Nigéria. En RDC, l'IITA mène ses activités depuis 1973, en partenariat avec les services nationaux dont l'Institut National d'Etudes et Recherches Agronomiques (INERA), le Service National de Semences (SENASEM), le Service National de Vulgarisation(SNV) ainsi que les universités. Dorcas NSOMUE