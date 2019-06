Congo-Kinshasa: Sensibilise sur le rôle de la sécurité dans la lutte contre la maladie à virus Ebola

communiqué de presse

Butembo, le 15 juin 2019 : l'équipe Task-Force Ebola de la Composante Police de Butembo, membre de la commission de sécurité, en appui à la commission communication de la riposte, a organisé une séance de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola, a près de cent six étudiants et au personnel administratif et enseignants de l'Université de Bâtiment et des Travaux Publics (UBTP).

Cette séance qui se situe dans le cadre de la lutte contre la désinformation et le manque de confiance au sein de la communauté, a permis d'expliquer aux participants le rôle et l'importance des forces de sécurité (PNC, FARDC) aux côtés des équipes de la riposte mais également la contribution de la MONUSCO dans les activités de la riposte. Cette intervention s'est déroulée simultanément en langues française et swahili. L'Officier de Police Andrea LEGEMBO GAODWIN, usant de la langue swahilie s'est beaucoup appesantie sur les pratiques d'hygiènes seul gage de se prévenir de la maladie à virus individuel.

Le représentant de l'administration, le chargé de cours Mushindo Kaherere a témoigné de sa satisfaction et remercier les équipes de sensibilisation. L'ensemble des participants ont promis de passer le message dans leurs communautés respectives. Des volontaires ont été identifiés pour participer a une formation plus approfondie sur Ebola.

A la fin de la séance, l'équipe de sensibilisation a offert du matériel de prévention composé de dispositif de lavage des mains et de savons entre autres.