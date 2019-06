Congo-Kinshasa: Congo Challenge Science » mobilise l'élite estudiantine sur les exigences de la recherche

La fédération des intelligences nationales autour des questions d'ordre scientifique ou d'intérêt public pour l'émergence d'une société d'excellence en RDC est le leitmotiv de « Congo Challenge Science ». Ce forum scientifique, qui se veut un think tank élitiste congolais, tiendra sa première édition le 24 juin à Kinshasa.

La société savante congolaise entend pleinement reprendre sa place dans le fonctionnement de la vie de la nation afin de congédier les considérations de second ordre cristallisées en République démocratique du Congo ; tout en favorisant l'émergence d'une société d'excellence. Cette émergence passe, entre autres, par l'interaction entre chercheurs, scientifiques et praticiens œuvrant dans les différents secteurs et structures de l'économie nationale.

C'est dans cet ordre d'idées et conscient de frictions que génèrent une perte sociale par la dispersion de l'élite nationale que le Think Tank « Congo Challenge » et son initiateur, le professeur Matata Ponyo Mapon, ont mis en place le forum « Congo Challenge Science », dont la première édition ouvre ses portes le 24 juin 2019 à Kinshasa.

Cette rencontre d'envergure nationale permettra désormais aux étudiants les plus brillants, dans le domaine des sciences économiques, d'assister chaque année à une série de séminaires sur les exigences de la recherche à la frontière du savoir. Ce qui est une réponse conséquente en faveur de la mobilisation des forces pensantes autour d'un cercle de réflexion hétéroclite où les sujets d'ordre scientifique ou d'intérêt public, mais strictement apolitiques, seront débattus en tenant compte de deux principes, à savoir « la scientificité » qui fonde chaque argument sur une approche rigoureuse et une méthodologie clairement identifiable ; et « l'actualité », afin de faire recours aux outils d'analyse le plus à jour possible.

A en croire les organisateurs de ce forum, l'autre objectif poursuivi est de favoriser un échange productif pouvant être capitalisé par les participants, principalement, sous forme d'accumulation des connaissances, de partage d'expériences et de réseautage de compétences. Mais aussi, cette nouvelle plateforme se veut d'offrir des orientations scientifiques et professionnelles ciblées aux jeunes, à l'effet de contribuer à leur épanouissement.

A noter que le forum « Congo Challenge Science », qui réunira les plus brillants étudiants sélectionnés dans les différents établissements d'enseignement supérieur de la RDC, n'entend pas s'inscrire dans le schéma organisationnel traditionnaliste. Il veut plutôt privilégier un cercle d'échanges et de discussions ne faisant appel à aucune forme d'adhésion ou d'engagement, à l'image de la « Cambridge Circus », qui réunissait d'éminentes figures pour discuter des développements qui ont contribué à l'avancement de la théorie économique.