Afrique: Lutte contre le changement climatique - La BAD invitée à accorder une attention soutenue

Le Conseil des gouverneurs a en guise de recommandation, invité la Banque africaine de développement (BAD) à accorder une attention soutenue à l'agenda climatique, y compris la mise en œuvre de l'Accord de Paris et l'utilisation continue des énergies renouvelables pour parvenir à une croissance économique inclusive.

Le Conseil demande aussi de renforcer les capacités du Groupe de la Banque pour une meilleure mise en œuvre de ses sauvegardes sociales et environnementales, et de poursuivre l'amélioration de son mécanisme de redevabilité afin que les parties ayant subies un préjudice puissent se faire entendre et obtenir réparation.

Dans la même dynamique, le Conseil au Groupe de la Banque d'accroitre ses efforts dans la création d'emplois, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, notamment en offrant des opportunités pour les jeunes, afin d'aider à endiguer les flux migratoires partant du continent. "Par conséquent, nous appelons à la mise en œuvre diligente de l'initiative Emplois pour les jeunes du Groupe de la Banque", lit-on dans la déclaration finale des Assemblées annuelles de la BAD à Malabo.

Le Conseil encourage un engagement plus fort en faveur de l'égalité des genres dans les opérations du Groupe de la Banque afin d'améliorer le progrès humain et la transformation structurelle dans les pays membres régionaux. À cet égard, il félicite le Groupe de la Banque pour les partenariats qu'il développe pour accroitre l'émancipation financière de la femme et son accès au financement, y compris à travers l'Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique (Afawa).