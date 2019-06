Ghana: Association des exportateurs d'automobiles turcs - La Turquie est un excellent candidat pour agir à titre de partenaire automobile pour la Côte d'Ivoire et le Ghana

communiqué de presse

Accra, Ghana, Et Abidjan, Côte d'Ivoire — L'Association des exportateurs d'automobiles d'Uludağ (OİB), la seule organisation opérant dans le secteur des exportations de l'industrie automobile à représenter la Turquie, organise une mission commerciale sectorielle du 16 au 22 juin en Côte d'Ivoire et au Ghana, deux des économies les plus puissantes d'Afrique australe. La mission de l'industrie automobile, à laquelle participeront 16 sociétés représentant 13 entreprises turques, DEİK Turkey et le président chargé de coordonner l'Africa Business Council, Tamer Taşkın, a pour but d'encourager les relations commerciales.

Dans le cadre du programme, qui inclut des réunions d'affaires bilatérales entre les importateurs, les grossistes et les distributeurs d'automobiles de Côte d'Ivoire et du Ghana et les entreprises turques stimuleront les exportations mutuellement, visiteront le marché, et des ventes en gros et installations seront également organisées.

Les entreprises turques s'apprêtent à présenter leurs derniers produits

Pendant la visite qui sera organisée par l'OIB, les entreprises ivoiriennes et ghanéennes, qui importent principalement depuis la Chine, les États-Unis, le Japon, Taïwan, l'Inde et l'Indonésie, auront la possibilité d'obtenir des informations détaillées sur les derniers produits et services proposés par les constructeurs automobiles turcs. Dans ce contexte, les entreprises turques présenteront aux entreprises africaines une large gamme de produits et services tels que des batteries, des panneaux solaires, des huiles minérales, des joints de culasse, des garnitures de frein, des amortisseurs, des suspensions, des composantes électriques et mécaniques, des compresseurs, des pièces détachées pour les camions.

La Turquie est un excellent candidat pour le prochain renouvellement du parc automobile de la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire, qui maintient une économie stable sur le continent africain, jouit d'un volume d'importation annuel de 700 millions USD, mais ne participe pas à la construction automobile. Les principaux articles d'importation du pays sont les voitures de tourisme et les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises. Le pays, qui dispose d'une flotte d'environ 1 million de véhicules, vise à renouveler 50 000 d'entre eux au cours des cinq prochaines années et à réaliser un investissement d'environ 225 millions EUR dans ce projet chaque année.

Les exportations d'automobiles de la Turquie vers la Côte d'Ivoire, qui se sont élevées à 4,5 millions USD en 2014, ont bondi de 78 % pour atteindre 10,2 millions en 2018. Le secteur de l'approvisionnement se taille la part du lion dans les exportations d'automobiles turques vers la Côte d'Ivoire avec 8,2 millions USD. La principale part du marché dans les exportations d'automobiles turques s'élève à 2 millions USD.

Le commerce devrait bénéficier d'un nouvel élan avec la signature d'un accord de libre-échange entre le Ghana et la Turquie

Le Ghana, l'une des plus importantes économies avec une population approchant 30 millions d'habitants et un PIB de 43 milliards USD, dispose d'un parc automobile de près d'1 million d'unités. Les voitures de tourisme dominent les importations annuelles du pays de près de 2 milliards USD.

Alors que les exportations d'automobiles de la Turquie vers le Ghana s'élevaient à 14 millions USD en 2014, ce chiffre est passé à 13,2 millions USD en 2018, le secteur de l'approvisionnement obtenant la plus grande part. Au cours des deux dernières années, la Turquie a levé 3,5 millions USD dans ses exportations de véhicules à moteur pour le transport de biens au Ghana.