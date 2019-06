Afrique: Préparation CAN «Egypte 2019» / Sénégal-Nigeria: (1-0) - Les Super Eagles bloquent les Lions à une victoire

Dans le cadre de sa préparation en vue de la Can «Egypte 2019 », l'équipe du Sénégal a dominé hier, dimanche 16 juin, celle du Nigeria par 1 but à 0, sur la pelouse de l'hôtel Mercure d'Ismaïlia en Egypte.

Désigné capitaine pour cette rencontre, Idrissa Gana Guèye a inscrit l'unique but de la rencontre après 18ème minute de jeu. Ce match, joué à huis clos constitue le dernier virage avant la 32e édition de Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet. Le sélectionneur Aliou Cissé a titularisé une formation qui devrait être proche de celle qui devrait être son onze de départ dans une semaine face aux Taifa Stars de la Tanzanie.

Il s'agit d'Edouard Mendy (gardien), Youssou Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué, Alfred Ndiaye, Gana Gueye, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et Keita. Suspendu pour le premier match de la poule C, face à la Tanzanie, Sadio Mané a été ménagé par le coach des «Lions». Quant aux Super Eagles, il s'agit de leur deuxième match sans but inscrit après le nul concédé contre le Zimbabwe samedi dernier. Le deuxième match de préparation à la CAN 2019 Sénégal-Nigéria, prévu demain lundi 17 juin à Ismaïlia, a été annulé suite à la demande du sélectionneur des Super Eagles qui soutiendrait qu'il y aurait demandé qu'il n'y ait pas d'autre rencontre de préparation avant l'entrée en lice des coéquipiers de Obi Mikel.

Après ses deux rencontres de préparation dont une contre une sélection locale U19 de Murcie (7-0) lors de leur stage à Alicante (Espagne), l'équipe du Sénégal a fini s'atteler aux derniers réglages en attendant d'engager la Can. Pour la 15e participation à la Can, les Lions sont logés dans la poule C avec l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Lors de cette phase finale à 24 équipes, les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleures troisièmes seront qualifiées pour les quarts de finale.