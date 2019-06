Sénégal: «Scandale» autour du pétrole et du gaz - Matar Ba «refuse» la démission d'Aliou Sall

Le régime en place ne se laissera pas faire dans le dossier de corruption supposée touchant les contrats pétroliers signés entre le Sénégal et la société Pétro-tim. L'assurance est du ministre des Sports et maire de la Commune de Fatick, Matar Ba. Invité de l'émission Jury du dimanche sur Iradio (privée) hier, dimanche 16 juin, le responsable du parti au pouvoir (Alliance pour la République) prend le contrepied de certains membres de la Société civile et des partis politiques, en indiquant qu'«Aliou Sall doit continuer les missions qui lui sont confiées. Il a le bénéfice du doute».

En effet, depuis la diffusion le 2 juin dernier d'une enquête documentaire intitulée «Sénégal : un scandale à 10 milliards de dollars» par la chaine de télévision anglaise BBC, plusieurs personnalités de la société civile mais aussi des rangs de partis politiques ont élevé la voix pour plaider la démission du maire de Guédiawaye de toutes ses fonctions administratives. Se prononçant sur cette affaire hier, le ministre des Sports a affirmé que ce débat sur le «pétrole est juste un prétexte».

Sous ce rapport, réaffirmant qu'il n'est pas pour le départ de Aliou Sall en précisant qu'une accusation reste « une accusation qu'on ne peut pas la prendre pour argent comptant», Matar Bâ promet ainsi à l'opposition une réaction politique à la mesure de ses attaques. «Ce que je vois, c'est un combat politique, ce n'est pas un combat pour le pétrole. On va engager le combat politique. On va leur opposer un combat politique et leur montrer que nous avons été élus par la majorité des Sénégalais», a-t-il prévenu.