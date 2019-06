Cote d'Ivoire: Formation en gestion des projets - L'Université virtuelle s'inscrit dans un partenariat stratégique

Les Ivoiriens ont désormais la possibilité d'obtenir quatre certifications aux standards internationaux sur place. Il s'agit de Pmp, Capm, Csm et Cspo.

Depuis le 7 juin, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a scellé un accord avec le cabinet P3M Consulting pour dispenser des cours en gestion de projets agile et "waterfull" en Côte d'Ivoire. Quatre certificats de renommée internationale vont être ainsi implémentés. A savoir, Project management professional (Pmp) ; Certified associate in project management (Capm) ; Certification scrum master (Csm) et Certification scrum product owner (Cspo).

Ces formations de haut niveau très prisées en Europe et aux États-Unis sont désormais à la portée des Ivoiriens. Et ce, grâce au partenariat stratégique que l'Uvci a jugé opportun de mettre en place en vue du renforcement des capacités des professionnels et étudiants. Ce qui permettra aux certifiés d'être très bien outillés en matière de management de projets et programmes pour être au diapason des exigences internationales.

Lors de la signature de cette convention, Pr. Koné Tiémoman, directeur général de l'Uvci, a fait savoir que « l'Uvci fait de l'insertion professionnelle un objectif majeur ». C'est la raison pour laquelle, selon lui, son université en plus des formations classiques de type LMD (Licence- Master - Doctorat), s'est engagé pour des diplômes d'entreprise.

« Nous franchissons un pas important parce que nous allons développer des produits axés vers le monde professionnel », a-t-il affirmé. Avant de relever l'originalité du partenariat qui vient d'être sceller. « Les apprenants n'ont pas besoin de se déplacer pour suivre ces formations. Ils pourront le faire de leur bureau grâce au numérique. Toutefois, il est prévu des interactions en présentiel sous forme de séminaires », a-t-il précisé. Et de rassurer les uns et les autres sur l'importance de ces formations. « Ces certificats sont généralement demandés pour accéder à des fonctions stratégiques telles que chefs de projets, chefs de programmes, au niveau international, en plus des diplômes classiques », a laissé entendre Pr. Koné Tiémoman. Avant de rassurer qu'il s'agit d'un partenariat pour offrir des compétences diversifiées et à moindres coûts.

Quant à son partenaire technique, Ousmane Faye, directeur de P3M Consulting, il a justifié le choix de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour l'implémentation de ces quatre certificats par son professionnalisme. « Après l'École supérieure polytechnique de Dakar, nous voulons que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à Abidjan devienne le deuxième hub de certifications francophones africaines», a-t-il annoncé. Et de conclure: « nous avons défini un cadre de partenariat qui permettra de déployer progressivement toute la palette de certifications professionnelles en Côte d'Ivoire ».

Rappelons que l'Uvci dispense déjà des formations pour les certifications Cisco et Microsoft.