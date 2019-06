Cote d'Ivoire: Exposition - Le premier salon de l'automobile d'Abidjan lancé par le ministre Amadou Koné

Le Groupement interprofessionnel, automobiles, matériels et équipements (Gipame) a procédé au lancement de la première édition du Salon de l'automobile d'Abidjan (Saa 2019) qui aura lieu du 12 au 16 décembre 2019 autour du thème: « l'automobile, moteur de l'émergence en Côte d'Ivoire ».

C'était le 13 juin 2019, à la Maison de l'entreprise d'Abidjan-Plateau.

Amadou Koné, ministre des Transports, a relevé qu'en 1983, la Côte d'Ivoire achetait 23 000 véhicules neufs par an mais ce chiffre a chuté à 11 000 véhicules en 2018. Il est donc important de relancer le secteur.

C'est pourquoi le gouvernement est engagé à accompagner ce salon dont l'objectif est d'encourager les usagers de la route à acquérir des véhicules, équipements et matériels neufs.

Selon lui, même s'il est important de créer des emplois et un environnement sain, il est aussi important de créer les conditions de la sécurité routière car 94% des accidents dans le monde sont dus à l'insécurité routière.

Abdoul Hussein Beydoun, directeur général du Gipame et commissaire général du salon, s'est félicité de la croissance (de 17% du taux d'achat de véhicules neufs en mai 2019) depuis la mesure de limitation d'âge des véhicules prise par le gouvernement ivoirien en juillet 2018.

Avant d'indiquer que l'objectif de ce salon qui aura lieu chaque deux (2) ans est de créer une plateforme de rencontres et d'échanges entre professionnels et acteurs de toutes tailles (privés et publics, locaux et internationaux, du secteur automobile), présenter et promouvoir les savoir-faire des métiers de l'automobile, les innovations et la diversité du secteur, stimuler les partenariats sous-régionaux et internationaux, permettre aux particuliers et visiteurs du salon de faire l'acquisition d'une automobile neuve ou de tout équipement et matériel à des prix étudiés. « Il s'agit de faire de ce salon, un événement économique et socio-culturel majeur en Afrique de l'ouest », a-t-il soutenu.

Fabrice Sawegnon, le patron de Voodoo group, chargé de la partie événementielle et communication, a expliqué que ce salon aura trois (3) volets. Un volet scientifique marqué par des conférences, des ateliers et des panels ; un volet exposition sur un site aménagé à cet effet (un marché de la mécanique, une piste d'essai de véhicules) et un volet animation avec des jeux, des stands de restauration et de rafraîchissement.

Plus de 70 000 visiteurs et plus de 2 000 exposants sont attendus à ce salon qui aura lieu sur le site du parc d'expositions sis sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.