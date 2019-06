Cote d'Ivoire: 3e Journée des loisirs à Abengourou - Une expérience inspirante pour les femmes rurales

Le ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé le samedi, dans la cité royale de l'Indénié, l'édition annuelle de son activité de vulgarisation du divertissement avec la gent féminine à l'honneur.

Abengourou, capitale du royaume de l'Indénié et de la région éponyme, a été le théâtre le samedi 15 juin 2019, de la 3e édition de la Journée des loisirs au profit de la gent féminine, avec pour thème et pour cible spécifique: « Femmes et loisirs en milieu rural ».

« Cette journée est dédiée aux femmes de Côte d'Ivoire, notamment celles d'Abengourou pour cette 3e édition. Ce, pour leur permettre de vivre une expérience de loisir et certainement qu'elles auront envie de la rééditer en prenant elles-mêmes des initiatives dans ce sens », a déclaré le directeur des Loisirs, Dr. Gala Bi Tizié Emmanuel.

Cette initiative de la direction des Loisirs du ministère du Tourisme et des Loisirs dont le directeur a effectué le déplacement au nom du ministre Siandou Fofana, vise à souligner l'importance que le ministre accorde aux Loisirs qui vont de pair avec l'essor du Tourisme en tant qu'appendice connexe. Et qui devrait, avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur, « Sublime Côte d'Ivoire », voir éclore de nombreux centres d'activités de loisirs essaimés à travers tout le pays. Et plus précisément dans le monde rural.

Le loisir étant défini comme l'activité que l'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer, et s'opposant au temps prescrit, c'est-à-dire contraint par les occupations habituelles (emploi, activités domestiques, éducation des enfants...) ou les servitudes qu'elles imposent, il importe d'y accorder une importance pour les femmes dont le trop-plein d'activités en milieu rural ne leur permet pas la possibilité d'exercer d'activités de loisirs.

Cette 3e édition donc de la Journée de loisirs en faveur des femmes a été marquée par une marche sportive, du fitness, des activités socio-éducatives, notamment des jeux d'awalé, de dame et de Ludo. Il y avait également au programme de cette manifestation, l'initiation à des pratiques sportives (Maracana) et des loisirs culturels (danses folkloriques).

Ce rendez-vous a également été marqué par un panel sur les notions de temps libre, de loisirs et de bien-être avec comme panélistes Dr. Larissa Aya et Dr. Droh Antoine, spécialiste des questions de gérontologie (science du vieillissement).

Pour en revenir au directeur des Loisirs, il a indiqué qu'il s'agit également d'un moment de détente et de divertissement dédié aux femmes qui disposent, selon des études, de très peu de temps libre tellement elles sont absorbées par les tâches quotidiennes, notamment les tâches ménagères, professionnelles et sociales.

Aussi a-t-il souhaité voir les organisations féminines et les collectivités locales prendre le relais du ministère du Tourisme et des Loisirs en initiant des manifestations de loisirs au profit des femmes afin de contribuer à leur épanouissement personnel.