Angola: La BFA octroie plus de 200 millions KZ dans un projet de formation

Luanda — Deux cent quarante-trois millions de kwanzas est le montant versé par la Banque de Développement en Angola (BFA) pour soutenir, au cours de l'année 2019 le projet de formation des enseignants du primaire « CAPRI ».

Le projet, qui prévoit de former jusqu'en 2023, au niveau national, 49.854 enseignants, vise à les préparer à remplir leurs fonctions d'une manière plus facile, attrayante et innovante.

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'Angop, le CAPRI est une initiative du ministère de l'Education et a déjà formé quatre mille enseignants des écoles primaires, en 2018, des 7 municipalités de Luanda, et qu'avec ce soutien de la GFA, il sera possible de bénéficier et de former plus de 5.600 enseignants de la capitale.

Le programme vise, par la méthodologie à « apprendre à enseigner », à former les enseignants angolais du primaire à différents stades de mise en œuvre avec du matériel didactique et des valences, pour une meilleure transmission des connaissances et des nouvelles techniques d'approches d'enseignement.

Le même est en action au niveau national dans différents domaines, notamment la lecture, les mathématiques, le sport, l'art et la culture.

Cette action fait partie d'un ensemble plus large d'initiatives que la BFA soutient que sera une contribution pour améliorer les conditions d'enseignement dans les écoles primaires.