Angola: Le pays explorera des opportunités d'affaires au 12ème sommet Etats-Unis-Afrique

Luanda — L'Angola participe au douzième sommet États-Unis/Afrique, qui se tiendra du 18 au 21 janvier à Maputo, au Mozambique, avec une délégation conduite par le ministre du Commerce, Joffre Van-Dúnem Júnior.

Sous le slogan "Promouvoir un partenariat résilient et durable entre les États-Unis et l'Afrique", le sommet est une initiative du Conseil Entrepreneurial pour l'Afrique (CCA) en partenariat avec le gouvernement du Mozambique et réunira des dirigeants d'entreprises et des gouvernements.

Le forum sert de plate-forme aux représentants du secteur privé et du gouvernement des Etats-Unis et des pays africains pour participer à des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, l'énergie, la santé, les infrastructures, la facilitation du commerce, les TIC et les finances.

Explorer de nouvelles opportunités commerciales et connaître de partenaires commerciaux potentiels, défendre les politiques efficaces de commerce et investissement entre les États-Unis et l'Afrique, font également partie des objectifs de la réunion.

Tenant compte des initiatives de promotion des exportations et des actions visant à améliorer l'environnement d'affaires afin d'attirer les investissements directs étrangers (IDE), la délégation angolaise estime qu'il est opportun d'organiser cet événement dans le cadre de la diplomatie économique que l'Exécutif développe.

La délégation angolaise à cet événement comprend également le secrétaire d'État à l'Industrie, Ivan do Prado, le ministre de l'Agriculture, Carlos Bittencourt, ainsi que des techniciens des départements ministériels, de l'AIPEX et des hommes d'affaires nationaux.

L'attente autour de cette édition du forum est de rassembler plus de 1.500 participants de tout le continent, des secteurs publics, privés et de la société civile.

Le sommet États-Unis-Afrique est un sommet multilatéral qui a débuté en 2014 à Washington, aux États-Unis, avec la participation de plusieurs dirigeants, notamment des Chefs d'État et de gouvernement de 50 pays africains.

La coopération dans les domaines du commerce, des investissements internationaux et la sécurité sur le continent a été le thème de l'ouverture de cette initiative en 2014.

Le sommet, dans lequel l'Angola était présent, a été considéré comme l'un des plus grands événements diplomatiques tenus sous l'administration du Président Barack Obama.