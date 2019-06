Angola: La CNUCED et l'UE forment des cadres du secteur du bois et du miel

Luena — Des techniciens du secteur du bois et du miel des provinces de Moxico, Luanda, Uige, Cabinda, Huambo, Bié et Lunda Sul participent à une formation sur les nouvelles idées pour la promotion et le développement de ces produits.

L'action formative de cinq jours, soutenue par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et l'Union européenne, vise à renforcer les capacités nationales d'analyse des politiques, notamment en matière d'harmonisation et de certification de produits "verts".

Transférer des connaissances transversales sur les progrès réalisés dans les produits verts, la certification et les processus d'exportation du miel et du bois constitue également un objectif de la formation.

La rencontre aborde des thèmes tels que "Atelier participatif pour la cartographie des incitations et des obstacles locaux", "Miel et bois en Angola", "Politiques de développement", "Exportations de miel et de bois", "Produits verts, changement climatique" et "Stratégies pour ajouter de la valeur".

Lors de la cérémonie d'ouverture, Henrique Pacini, représentant de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), a déclaré que l'événement faisait partie de la composante de formation de cadres pour le commerce II "ACOM" et visait à aider l'Angola et ses participants à développer des produits, méthodes et idées nouvelles pour développer des marchés d'exportation. Le représentant de la CNUCED a indiqué que cette initiative, à laquelle participent des bûcherons, des apiculteurs, des banquiers commerciaux, des hommes d'affaires et la police nationale, visait à accroître les revenus, à réduire la pauvreté et à favoriser le développement local en Angola. En ce qui concerne l'utilisation du miel et du bois, il a souligné que l'objectif était de rassembler des idées et des connaissances afin de découvrir des voies positives pour la nature, en vue de créer un dynamisme dans le secteur pour garantir des emplois et de favoriser le développement économique du pays.

Henrique Pacini a affirmé que son institution soutenait également des projets dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la logistique, des économies créatives, de la diplomatie commerciale et d'autres actions ayant un impact socio-économique.

Le programme de formation de cadre pour le commerce II est un accord entre le Gouvernement angolais et la CNUCED, avec le soutien de l'Union européenne, dont la première réunion s'est tenue l'année dernière à Luanda, à l'intention des techniciens du ministère du Commerce.

L'atelier consacré à la révision nationale des exportations vertes de l'Angola est une programmation conjointe de l'Union européenne, de la CNUCED et du Projet d'appui au commerce (ACOM).